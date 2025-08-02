災損嚴重！太保市將發「災後振興金」每人3千　助市民災後重建

▲▼ 太保市公所提案普發3000元「災後振興金」，希望力挺市民走過風災水災難關 。（圖／太保市公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應丹娜絲颱風及0728西南氣流豪雨事件重創太保市，造成道路毀損、民宅屋頂掀落、產業設施泡水、農業生產停擺，對百工百業與市民生活帶來嚴重衝擊！太保市公所除全力配合中央與嘉義縣政府各項災害救助作業外，並主動提出「災後振興金」與「弱勢關懷金」計畫，傳遞公所守護市民的決心與行動力。

太保市長鄭淑分表示，丹娜絲颱風及0728西南氣流豪雨事件規模之大、影響之廣，讓身為第一線的公所深感責無旁貸。公所團隊除了開設專責櫃台，受理民眾申報中央政府、嘉義縣政府的各項災損補助，更持續進行公共設施的災後盤點與重建，各里皆有多處反光鏡、路燈、廣播系統與監視器受損，亦有部分里別有淹水狀況、道路遭遇嚴重破壞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

太保市公所於8月1日上午邀集全體市民代表及里長召開會議，討論各里設施設備復原經費總計8452萬6000元，並於8月1日下午正式向太保市民代表會提案追加經費。

鄭淑分指出，雖然中央定調救助作業「流程從簡、認定從寬、效率從速」，但能納入補助的項目終究有所限制，也無法全面涵蓋風災的各類損失！公所站在基層前線，深知有許多市民與中小型產業，未必能取得補助，卻仍需承擔龐大修繕與生計壓力。為此，公所在審酌公庫存款3億1200萬元，餘額充足情況下，顧建設也要顧市民，以不舉債的原則，規劃「災後振興金」每人新台幣3000元。針對低收入戶、中低收入戶的弱勢市民，公所另加發「弱勢關懷金」新台幣1000元，希冀以實際行動，減輕市民災後的生活負擔。

公所已擬定「災後振興金」與「弱勢關懷金」實施計畫，總計1億2400萬元，並於8月1日下午正式提案送交太保市民代表會，靜待臨時會審議。若太保市民代表會審議順利，公所預計將於114年11月，結合各里辦公處，進行災後振興金與弱勢關懷金發放作業。

鄭淑分強調，災後重建不是只有基礎設施的修復，更重要的是市民的生活能否回到正軌！公所團隊會用最大的誠意與行動，與全體市民站在一起，撐過困難，重建希望，讓美麗家園更溫暖、更堅強。