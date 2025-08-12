黨內互打！林岱樺逼問普發現金時程　卓榮泰傻眼回「9月前不可能」

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

中南部接連遭「丹娜絲」颱風與728豪雨重創，農業損失逾40億元，災後重建迫在眉睫。民進黨立委林岱樺今（12）日在立法院質詢時，火力全開要求行政院「立即全民普發1萬元現金」，直呼這是災民的「及時雨、救命錢」，並喊話「救救台灣、救救災民、救救賴總統」。對此，行政院長卓榮泰也尷尬回應了。

林岱樺強調，總統賴清德已拍板「從優、從速、從簡」發放，行政院不該再以程序拖延，更不能讓災民等到年底才拿到補助。她質疑舉債程序「有那麼複雜嗎？」並點名那瑪夏、茂林、桃源等災區道路中斷、重建困難，「楊柳颱風又要直奔高雄，災民怎麼撐？」

卓榮泰則回應，今年總預算編列秉持財政紀律，錢要花在最需要的地方。《韌性特別條例》雖已三讀通過並公告生效，但仍需依憲政程序修正並補足預算額度，立院通過後才能執行，承諾將「用最快速度」推動，盼在8月底本會期完成法制化，隨後立即編列特別預算。

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

然而，林岱樺不斷追問確切時程，要求在9月底前完成發放。卓榮泰也略顯尷尬回應「9 月以前不可能」，因8月才會完成法制化，後續還有行政作業，包括有無帳戶、現金發放等方式需周全規劃。財政部長莊翠雲補充，2300萬人普發現金需要周密前置作業，仍要視特別預算編列與立院同意時間而定。

林岱樺同時批評，政院編列的560億元災後復建預算僅及莫拉克風災1200億元的46%，恐屬「杯水車薪」。她舉莫拉克災後特別條例投入1385億元、創造 1811億元產值與逾21萬個就業機會為例，呼籲提高預算、比照當年標準發放補助，並推動稅務減免、融資寬限等措施，加速產業與民生復原。

雙方一來一往，質詢現場火藥味十足。林岱樺最後再度重申，當總統已經核示，行政院長應下令各部會全力衝刺，「現在災區滿目瘡痍，民心焦急，從優、從速、從寬是唯一選擇」。卓榮泰則重申，會盡力配合，但仍必須依法完成程序，「希望這個會期就能解決」。