　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　鄰居目睹嚇瘋

▲孕婦遭殺害，男伴也遭殃。（圖／翻攝自喬治普洛斯臉書）

▲懷孕5月的喬治普洛斯遇害。（圖／翻攝自喬治普洛斯臉書）

記者曾羿翔／綜合外電

澳洲墨爾本東南郊11日晚間發生驚悚命案。一名39歲、懷孕5個月的婦女喬治普洛斯（Athena Georgopoulos），與其50歲伴侶岡恩（Andrew Gunn）在住處遭殘忍殺害，其中岡恩被斬首，其頭顱竟被插在家中鐵欄杆上。最新進度，警方已對涉嫌痛下毒手的男遊民賈德提出兩項謀殺罪名。

綜合外媒報導，警方接獲通報約於當晚10點左右到場，兩人均已死亡。現場牆面噴上多則令人不安的塗鴉，包括「因果報應是注定的」、「吃肉是謀殺」與「忍無可忍」等字句，調查人員正確定這些訊息是否與兇案動機相關。

數小時後，警方於距案發現場約 6 公里的火車站逮捕了一名34歲的流浪男子賈德（Ross Judd）。當時他被發現衣衫沾血，並帶有兩隻德國牧羊犬，據稱他還曾進入麥當勞用餐，有目擊者指出他似乎將疑似殺人工具丟棄。

▲孕婦遭殺害，男伴也遭殃。（圖／翻攝自喬治普洛斯臉書）

▲喬治普洛斯的男伴（右）也不幸喪命。（圖／翻攝自喬治普洛斯臉書）

報導也指出，目前最新進度，警方已對賈德提出兩項謀殺罪名，法庭判定他需繳械拘留，未來將進一步進行法定審理。初步瞭解他與兩名被害人素有交情，但具體關係尚待釐清。法庭會議預定於2026年1月13日召開，屆時將進行初步聽證與證據整理。

整起案件震驚社會，鄰居目睹屍體畫面心有餘悸，而另一位熟識喬治普洛斯的朋友則深感悲痛地說，「她是個非常親切的女孩，我好難過。」喬治普洛斯的母親也在社群上發文，「我將永遠愛妳」。喬治普洛斯的姑姑則悲痛說道，她的侄女一直在為成為母親的新生活做準備。

墨爾本警方目前強調這起案件是針對性極強的攻擊，呼籲若有目擊到涉案者行蹤或周邊線索的人士，應立即與警聯絡。

▼親友湧入喬治普洛斯的臉書哀悼。（圖／翻攝自喬治普洛斯臉書）

▼親友湧入喬治普洛斯的臉書哀悼。（圖／翻攝自喬治普洛斯臉書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
野生陳芳語「低胸逛大稻埕」穿超辣！背後整片挖空
童子賢：台電領導人若只顧政治正確　只會拖累台灣科技產業
19歲超商女店員偷吃人夫！「一次就中」正宮崩潰了
男童失蹤23天　遺體漂回岸邊家屬悲痛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　鄰居目睹嚇瘋

持刀弒父！日15歲少年自首稱「我砍了我爸」　48歲醫倒血泊亡

川普傳將「鋪紅毯」親自迎接普丁　峰會前不與澤倫斯基通話

楊柳颱風「屌炸台灣」紅到國外！氣象圖瘋傳　全網歪樓：尺寸驚人

搶劫遇到柔術黑帶！　歹徒慘遭「致命鎖喉」狼狽畫面曝光

運動鞋「第二個孔」有大用途！　鞋帶正確綁法曝光

魔鏡號停公園　AV女優活動炎上！家長抗議了

婚禮當天才知「新郎是禿頭」　印度新娘氣炸當場毀婚

找到男性遺體！北海道登山客「遭野熊攻擊」被拖走　現場發現血跡

德牧發現彈孔人頭「一年叼4人骨回家」　女主人崩潰：警察快破案

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　鄰居目睹嚇瘋

持刀弒父！日15歲少年自首稱「我砍了我爸」　48歲醫倒血泊亡

川普傳將「鋪紅毯」親自迎接普丁　峰會前不與澤倫斯基通話

楊柳颱風「屌炸台灣」紅到國外！氣象圖瘋傳　全網歪樓：尺寸驚人

搶劫遇到柔術黑帶！　歹徒慘遭「致命鎖喉」狼狽畫面曝光

運動鞋「第二個孔」有大用途！　鞋帶正確綁法曝光

魔鏡號停公園　AV女優活動炎上！家長抗議了

婚禮當天才知「新郎是禿頭」　印度新娘氣炸當場毀婚

找到男性遺體！北海道登山客「遭野熊攻擊」被拖走　現場發現血跡

德牧發現彈孔人頭「一年叼4人骨回家」　女主人崩潰：警察快破案

單親媽扶養3幼女咬牙存救命錢！一夕之間「全遭詐團騙光」

2025最美芭蕾風球鞋Speedcat Ballet　緞面皮革款仙氣拉滿

卡地亞珠寶展融入台灣三大奇景　近億元鑽鍊呼應經典風格

《鬼滅之刃無限城》在香港破《哪吒2》紀錄！有望成2025票房冠軍

28天煥然一新！雪花秀高奢安瓶「四劑一套」重回年輕節奏

「40年了放過屏東人吧」　莊瑞雄指核三如潘朵拉盒：一開核二也要重啟

中國房東「日本狂漲租金2倍」住戶反彈掀風波！律師揭背後法律差異

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　鄰居目睹嚇瘋

新港首座公立住宿式長照機構動土 　116年完工

一天3位爸爸報喜！李凱威喜迎二寶湊「好」字　兄妹未來當同學

【心碎柯基】小短腿飛奔以為要散步...結果只是去拿外送

國際熱門新聞

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

變態酪農10年惡行曝！性侵妻女近400次

飛機降落大出包！廣播「抵達仁川」一看傻眼

真實的「G罩杯」插畫家一圖戳破！　正妹輪番曬奶贊聲

標榜可沖！1物千萬別丟馬桶　恐致堵塞

老婆叫我買這個：到底什麼鬼？　老公買香腸被打槍

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

男乳頭痛到流膿　檢查驚見「胸腔插刀」

找到遺體！登山客遭熊攻擊被拖走　發現血跡

股神巴菲特的「481億神祕投資」掀牌！　盤後飆升10％

女乘客被拖下機「渾圓彈出」大走光

盟友受夠川普關稅　不買F-35了

37公分巨雕！　英男「尺寸太大」摔斷手

更多熱門

相關新聞

德牧一年叼回4人骨　女主人崩潰：警察快破案

德牧一年叼回4人骨　女主人崩潰：警察快破案

美國阿拉巴馬州一隻寵物犬一年內4次在戶外發現人骨並且帶回家中，發現物包含有彈孔的頭骨與一根脛骨，讓寧靜社區成為可能發生驚悚謀殺案的犯罪地點，引發女主人困擾與附近住戶恐慌，警方已對案件展開調查。

人妻偷吃老公好友遭抓包！共謀弒夫

人妻偷吃老公好友遭抓包！共謀弒夫

孕婦在家被殺害　丈夫遭斬首「釘在尖刺上」

孕婦在家被殺害　丈夫遭斬首「釘在尖刺上」

拒絕搭訕！19歲女大生遭砍死

拒絕搭訕！19歲女大生遭砍死

孕媽看過來！專家曝鬼月避煞關鍵

孕媽看過來！專家曝鬼月避煞關鍵

關鍵字：

紐澳要聞孕婦頭顱命案墨爾本

讀者迴響

熱門新聞

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

一家五口墜谷！明知危險拒賠　她怒：400萬也要A

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽回應

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

更多

最夯影音

更多

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面