懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　鄰居目睹嚇瘋

▲懷孕5月的喬治普洛斯遇害。（圖／翻攝自喬治普洛斯臉書）

記者曾羿翔／綜合外電

澳洲墨爾本東南郊11日晚間發生驚悚命案。一名39歲、懷孕5個月的婦女喬治普洛斯（Athena Georgopoulos），與其50歲伴侶岡恩（Andrew Gunn）在住處遭殘忍殺害，其中岡恩被斬首，其頭顱竟被插在家中鐵欄杆上。最新進度，警方已對涉嫌痛下毒手的男遊民賈德提出兩項謀殺罪名。

綜合外媒報導，警方接獲通報約於當晚10點左右到場，兩人均已死亡。現場牆面噴上多則令人不安的塗鴉，包括「因果報應是注定的」、「吃肉是謀殺」與「忍無可忍」等字句，調查人員正確定這些訊息是否與兇案動機相關。

數小時後，警方於距案發現場約 6 公里的火車站逮捕了一名34歲的流浪男子賈德（Ross Judd）。當時他被發現衣衫沾血，並帶有兩隻德國牧羊犬，據稱他還曾進入麥當勞用餐，有目擊者指出他似乎將疑似殺人工具丟棄。

▲喬治普洛斯的男伴（右）也不幸喪命。（圖／翻攝自喬治普洛斯臉書）



報導也指出，目前最新進度，警方已對賈德提出兩項謀殺罪名，法庭判定他需繳械拘留，未來將進一步進行法定審理。初步瞭解他與兩名被害人素有交情，但具體關係尚待釐清。法庭會議預定於2026年1月13日召開，屆時將進行初步聽證與證據整理。

整起案件震驚社會，鄰居目睹屍體畫面心有餘悸，而另一位熟識喬治普洛斯的朋友則深感悲痛地說，「她是個非常親切的女孩，我好難過。」喬治普洛斯的母親也在社群上發文，「我將永遠愛妳」。喬治普洛斯的姑姑則悲痛說道，她的侄女一直在為成為母親的新生活做準備。

墨爾本警方目前強調這起案件是針對性極強的攻擊，呼籲若有目擊到涉案者行蹤或周邊線索的人士，應立即與警聯絡。

▼親友湧入喬治普洛斯的臉書哀悼。（圖／翻攝自喬治普洛斯臉書）

