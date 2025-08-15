　
國際

德牧發現彈孔人頭「一年叼4人骨回家」　女主人崩潰：警察快破案

▲▼德國牧羊犬。（示意圖／達志影像）

▲德國牧羊犬。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉巴馬州一隻寵物犬一年內4次在戶外發現人骨並且帶回家中，發現物包含有彈孔的頭骨與一根脛骨，讓寧靜社區成為可能發生驚悚謀殺案的犯罪地點，引發女主人困擾與附近住戶恐慌，警方已對案件展開調查。

傑佛遜郡(Jefferson County)警方8月9日接到報案，2歲德國牧羊犬奇卡琳(Chicarin)再度在樹林中發現人骨，狗狗的主人之前曾多次向警方通報，狗狗帶回了疑似是遺骸的骨頭。

女主人梅西亞(Paulina Mejia)向當地媒體表示，事件最早發生在2024年8月20日，奇卡琳與另外一隻寵物犬Chicarone在家附近玩耍時，她看到2隻狗狗在玩有彈孔的人類頭骨，嚇得她立即報案，警察原本不相信那是人骨，直到探員趕來並且確認。

梅西亞表示，她懷疑死者應該死亡沒有很久，因為頭骨上還可以聞到很重的氣味，沒想到幾個月後， 2024年12月奇卡琳又帶回一根人類脛骨，法醫鑑定後確認2根骨頭屬於同一名死者，然而相關DNA資訊在國家資料庫中卻找不到任何匹配資料。

今年4月10日，奇卡琳又叼回一塊股骨，警方在他們家房產進行搜查時，也找到一塊下顎骨。如今奇卡琳再有新發現，梅西亞表示，當時她第一個念頭是「喔，牠又來了」。

警方目前正在對新發現進行調查，以確認是否來自同一名死者，並在狗狗身上安裝追蹤器，希望能藉此獲得更多發現。梅西亞表示，雖然她對愛犬的表現感到驕傲，但也覺得有點困擾和害怕，希望警方能夠盡快破案，愛犬別再帶人骨回家。

寵物德國牧羊犬阿拉巴馬州命案Paulina MejiaChicarin北美要聞

