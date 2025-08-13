蛇蠍人妻偷吃「老公30年好友」遭抓包！　和印度小王共謀弒夫

▲印度一名男子疑似是遭到妻子與好友聯手殺害。（圖／翻攝自新德里電視台）



記者王佩翊／編譯

印度班加羅爾（Bengaluru）一名39歲男子遭認識30多年的兒時好友殺害，只因對方與他的妻子發生婚外情。警方懷疑死者的妻子也涉嫌謀劃殺人，因此將她拘留訊問，並持續追緝死者好友的下落。

根據《新德里電視台》報導，39歲的死者維賈伊庫馬（Vijay Kumar）與嫌犯達南加亞（Dhananjaya）從小在馬加迪（Magadi）一同長大，友誼長達30多年，後來搬到松卡達卡特（Sunkadakatte）地區定居。

維賈伊10年前與妻子阿莎（Asha）結婚後，夫妻兩人便居住在卡馬克希帕利亞（Kamakshipalya）。然而維賈伊近期卻發現妻子與達南加亞有不正當的曖昧關係，甚至還親眼撞見兩人在一起，並找到合照。

雙方曾因此激烈爭執，維賈伊為了挽救婚姻，帶著妻子搬到卡達巴格雷（Kadabagere）附近的馬喬哈利（Machohalli）租屋，想要遠離好友，並徹底斬斷對方與妻子的不倫戀，沒想到兩人依舊背著他繼續來往。

警方調查指出，案發當天，維賈伊在家待到傍晚才外出，沒想到出門後便失聯，最終被發現陳屍於馬喬哈利的一處。警方懷疑，維賈伊是遭阿莎與達南加亞共謀殺害，而動機極可能就是因為婚外情被戳破。

馬達納亞卡納哈利（Madanayakanahalli）警方已將阿莎拘留偵訊，但達南加亞下落不明，警方將持續追緝他的下落，並進一步調查案件細節。