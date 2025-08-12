　
大陸 大陸焦點 特派現場

拒絕搭訕「慘遭殺害」！陸19歲女大生景點內被砍　頸動脈破裂亡

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍應上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲女大生拒絕搭訕，結果在景點內被砍死。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

江西南昌八大山人梅湖景點8月10日下午發生一起命案，一名19歲女大學生與朋友旅遊時，遭男子多次捅刺身亡。青雲譜區文化廣電旅遊局表示，案件由警方處理，嫌犯已落網，詳情以警方通報為準。

南昌市公安局青雲譜分局通報指出，當日13時40分許，青雲譜路附近發生傷人事件。23歲席姓男子（江西高安人，有精神疾病診療史）持剪刀攻擊劉姓女子與施姓女子，造成劉女經搶救不治，施女送醫後無生命危險。

事後受害女大生的朋友在網路上發文，還原當時的情況。當時女大生與另一名女性友人同遊，女大生與友人所穿著的衣服，並非裸露的服裝，而是包覆住全身的漢服，以及正常的輕便服裝。

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲女大生拒絕搭訕，結果在景點內被砍死。（示意圖／123RF）

當時行兇的男子騎乘電動車來搭訕，遭到拒絕以後，竟拿出刀具行兇，刺傷了輕便服裝女子的肺部，以及割傷了女大生的大動脈。

女大生的朋友對此憤怒質疑，景點的監視器畫面有盲區，且出入口沒有安全檢查，確認遊客是否攜帶刀具。案件發生以後，景點的工作人員也沒有封鎖現場、疏散遊客，且後續態度相當冷漠，令人相當不滿。

案發後，警方迅速趕到現場並展開救治與抓捕行動，席男隨即被刑事拘留。當局強調，案件仍在進一步偵辦中，相關後續將依調查結果公布。

▼女大生在景點內拒絕搭訕，結果遭砍死。（圖／翻攝微博）

▲▼女大生遭砍死。（圖／翻攝微博）

 
