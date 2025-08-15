27歲陸甜美網紅「突發腦溢血」過世　友崩潰：下輩子為自己而活

▲公司發布訃告。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國遼寧一名27歲的網紅「糖糖」12日下午因「突發腦溢血」不幸過世。糖糖的經紀公司也發布訃告證實此事，「感恩遇見感謝相伴，來世期待再與妳相見。」一名自稱是糖糖的友人兼徒弟崩潰直呼，「我沒有師父了，我最最愛的師父晚安。」

據《極目新聞》報導，糖糖為一名聲播，私下也喜歡分享日常，甜美的形象擁有一票粉絲。在她的影片留言區中，有認識糖糖的網友，對她的突然離世感到震驚，還有不少人表達了哀悼。

▲▼糖糖突發腦溢血過世。（圖／翻攝自微博）



該名自稱糖糖徒弟的網友留言，「我最親愛的師父，希望妳下輩子，一定一定要為自己而活，一直溫暖開心的活著，我會一直一直想念妳，師父，今天我去廟裡拜了拜，拜求妳下輩子幸幸福福。」

對於相關消息，糖糖的家屬拒絕對外回應。

▲糖糖生前照片。（圖／翻攝自微博，上同）

糖糖的社交平台帳號顯示，她的IP地址為遼寧，年齡為27歲，接檔時間為早8時至12時，晚6時至8時，最後一部影片發布於8月7日，內容是她手寫的朱自清的散文《春》，8月13日有不少網友留言在其評論區留言，「一路走好陌生人」。

報導指出，聲播簡單來說，就是無需露臉，僅憑聲音進行互動的主播，透過聲音與觀眾即時互動，在該聲播帳號的社群平台首頁上，其直播內容包括，娛樂、遊戲、唱歌，24小時不間斷，遊戲包含傳聲筒、接龍、繞口令、正反話等。