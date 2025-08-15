館長直播剪掉「深圳高官探班」畫面？八炯：就是統戰行為

▲八炯質疑館長為何要剪掉片段。（圖／翻攝自YouTube／攝徒日記Fun TV）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅「館長」陳之漢近日再度前往中國直播，一度在鏡頭前直言，中國人不是敵人，而是家人。此次，他選擇探訪深圳，並請了一名女地陪協助解說，不過網上就瘋傳一段直播片段，似乎有「深圳高官」現場探班，但館長的YouTube頻道看不到這樣的畫面，疑似被剪掉，引來反共網紅八炯開批，「這就是統戰的行為。」

館長在YouTube頻道「館長惡名昭彰」直播深圳之旅，這次造訪中國，他找來一名女性地陪，對方外型清秀，留著及肩長髮，引發網友熱論。但最近網上瘋傳一段影片，一名中國男子對女地陪盛讚，「書記、部長所有的領導，只要是正處級以上的，全部都點妳的名了，要我一定要轉達、誇妳一下。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對方更指出，現場有「深圳高官」探班，「妳看站樹底下的那個，另外那邊也有兩個處長。」讓女地陪驚呼，「救命啊！好害怕喔，代表我以後會成為深圳網紅，以後我會為深圳代言。」

八炯拍片質疑，這段內容在B站完整播出，但館長YouTube卻被剪掉，「什麼叫書記、部長？沒有任務為什麼要剪掉？」他更批，「不是說一般民間交流不談政治嗎？為什麼中共的部長、處長、書記要來誇讚帶路的女地陪，說把館長帶得好好、做得太棒？」認為這正是統戰的典型手法。