生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

館長遊深圳　談台灣美食「台人不愛吃釋迦」曝1原因！PTT狂點頭

▲▼ 。（圖／翻攝自館長YT）

▲館長透露，台灣人不愛吃釋迦。（圖／翻攝自館長YT）

記者施怡妏／綜合報導

網紅「館長」陳之漢近日再度前往中國直播，這次他探訪深圳，昨（14）日到騰訊總部參訪，並與招待人在深圳摩天大樓用餐，招待人提到台灣釋迦很有名，在廣東很受歡迎；不過館長卻說「台灣人不愛吃釋迦，因為太甜了」。畫面曝光掀起熱論，網友紛紛點頭「確實，大概10年才吃一次。」

館長與招待人一起用餐，聊到台灣食物時，招待人大讚台灣的牛肉麵、烏魚子超好吃，「多年前曾到台灣旅遊，吃遍各種牛肉麵，牛肉麵真好吃。」

對於台灣的水果也很印象深刻，招待人稱讚，台灣釋迦又大又甜，在廣東很受歡迎，雖然大陸也有釋迦，但是比較小，甜度也普通。館長則表示，台灣人其實不愛吃釋迦，「因為太甜了」，釋迦有九成以上都是外銷。

招待人也提到，台灣的美食市場競爭激烈，也發現台灣人比起吃昂貴的食物，更喜歡經濟實惠的美食，「如何用不是那麼高成本的食材，做出好吃的食物」，是台灣美食很重要的關鍵。

▲「2020歸仁釋迦節」在歸仁區仁壽宮廟埕熱鬧登場，台南市長黃偉哲再次化身農產行銷達人，向大家推薦當季最符合節令的水果之一釋迦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲釋迦。（圖／記者林悅翻攝）

就有網友在PTT以「館長：台灣人很少吃釋迦」為題發文，底下網友紛紛點頭，除了太甜之外，食用也不方便，「我全家人只有我爸會吃而已」、「95%產量都外銷，他其實沒說錯」、「釋迦偏貴又不方便吃，而且壞得快」、「原始的吃起來沙沙不方便，改良的又太甜」、「又軟又黏又很甜，還容易爛」、「太甜又要吐籽，超麻煩」。甚至還有許多人沒吃過釋迦，「我這輩子還沒吃過，也不敢吃。」

不過也有釋迦粉絲留言，「我是年輕人，我蠻喜歡吃釋迦的」、「每年至少都會吃一顆」、「喜歡原版的釋迦，雖然吐籽很麻煩，但我就喜歡甜甜的感覺」。

事實上，釋迦曾被選為「世界10大營養食物」的第2名，營養師程涵宇提到，釋迦富含維生素C、膳食纖維，還能護心降血壓。營養師說明，1顆釋迦的膳食纖維量等於8碗高麗菜，能幫助代謝、肚子的好菌生長；1g釋迦果肉就含有1mg的維生素C，含量高達蘋果的34倍，一天吃3分之1就能達到成人一日所需的建議量。

▼許多人不喜歡吃釋迦。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

08/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

北京故宮遊客「巧遇」末代皇帝溥儀 相似度100％...連AI都搞錯

北京故宮遊客「巧遇」末代皇帝溥儀 相似度100％...連AI都搞錯

在北京故宮或街上，時常有民眾或遊客「巧遇」一名身著中山裝、梳著油頭、戴著黑框眼鏡的男子，身形和外表猶如年輕時的末代皇帝「溥儀」穿越到現代一般，十分神似，引起眾人注意。這名神似溥儀的男子付強其實來自安徽，現年29歲，憑著高度相似溥儀的外表，近年轉型做網紅，在街頭拍攝路人們看到他的真實反應。

館長直播剪掉「高官探班」畫面？八炯開批了

館長直播剪掉「高官探班」畫面？八炯開批了

館長看閱兵恐被罰？陸委會：民間人士不禁止

館長看閱兵恐被罰？陸委會：民間人士不禁止

館長遊深圳嘆台灣車貴　她曝在地情況

館長遊深圳嘆台灣車貴　她曝在地情況

「仁川女神」PO泳裝照　邊荷律急：穿上衣服

「仁川女神」PO泳裝照　邊荷律急：穿上衣服

