盧秀燕院會槓卓榮泰　彭啓明還原現場：像媽媽在罵兒子、很兇很悍

▲卓榮泰與盧秀燕。（圖／行政院提供）

記者郭運興／台北報導

台中市長盧秀燕14日參加行政院會，會中提到財劃法、補助款等預算議題，遭行政院長卓榮泰當場回應「共同解決問題，不是創造聲量的」，引起外界討論是否爆發爭吵。對此，在場的環境部長彭啓明今（15日）也還原現場狀況，他指出，昨天氛圍就像是媽媽在罵兒子，很兇、很悍的樣子，盧秀燕一個人講了快10分鐘，卓榮泰才說回到要談的議題上。

針對「14日行政院會現場狀況與氛圍」，彭啓明節目《POP撞新聞》表示，自己在現場，也非常尊重盧秀燕，但昨天盧的確很不客氣，氛圍就像是媽媽在罵兒子，很兇、很悍的樣子，當下卓榮泰院長也有表示「今天談的是談追加預算，裡面有很多錢是給地方的」，盧秀燕還是離題，所以卓榮泰才說回到要談的議題上。

彭啓明表示，地方政府都希望預算不要改不要變，但像是環境部要編列明年預算遇到一個狀況，原本要給地方4000多億預算，要補助地方、互相合作的，但主計單位說可能要減少，所以不得不減少一點預算給地方，也引起地方政府不高興「預算要跟以前一樣，以前可以、現在卻不行」，但就會產生問題，以前也沒有遇到立法院把財劃法大修，結構有很大的改變，中央現在沒有錢要怎麼給地方？

彭啓明提到，像是很多縣市清潔車有寫上環境部補助，其實是因為中央有幫助地方做這方面工作，可是以後地方的錢比中央多，中央就無法補助了，但地方還是希望能補助更多，所以如果收支要畫分，權責必須重新處理，但現在就是無法，變成一刀兩切。

主持人黃暐瀚追問「所以行政院會場面確實很尷尬，講了多久」？彭啓明透露，盧秀燕一個人講了大概快10分鐘，後來臨時動議，台北、新北也有稍微說了一下「希望跟以前一樣」，盧秀燕市長也表態同樣想法，卓榮泰院長則回應「中央跟地方要怎麼處理，可能需要再開會討論」。

▼環境部長彭啓明。（圖／記者屠惠剛攝）