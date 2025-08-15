親綠名嘴砲轟政院普發1萬　王世堅：政府跟立委在第一線看最清楚

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院上月通過國民黨版《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，納入普發現金1萬元。行政院會則提出修正草案，維持普發現金1萬、對弱勢加碼，卻也引起部分綠營支持者、名嘴砲轟。對此，綠委王世堅今（15日）受訪時表示，名嘴可能有他們的看法，但政府應該與時俱進，現在經過兩次風災本來就該補貼，政府跟各黨立委在第一線看得最清楚，我就認為低收入應該發的多、高收入民眾可以捐，讓生活線以下民眾可以領2萬、3萬，但這些討論曠日費時，普發現金不失為最好也最快方式，不必再爭論。

對於普發1萬發放方式，王世堅說明，準備時間、發放時間要多久，行政院已經解釋也澄清好多次，朝野不必再為此爭論，尤其在野黨一再說是他們的功勞，但過程中執政黨立院黨團、執政團隊也是多次說明，表達認為有普發現金空間，但應該如何做、程序如何，爭論這些都無意義。

王世堅表示，在野黨一再質疑，就是要搶功勞、爭政績，何必呢？人民看在眼裡覺得很無聊，既有程序時間是多久那就多久，如果認為要縮短時間，在野黨可以在條例質詢的時候問，但該作業的時間都是固定的，包含哪些過程必須做等等，這都說明很清楚、沒什麼好爭論。

王世堅直言，朝野兩黨都不用爭執這個。國民黨也執政過，應該很清楚不是嗎？這沒什麼好爭論。

至於很多綠營名嘴反對？王世堅表示，名嘴可能有他們的看法，但政府應該與時俱進，名嘴當時反對，現在經過兩次風災、災區受損，這本來就應該做出一些補貼，當時就已經高達6成以上民意支持普發現金，何況現在，名嘴當然有發表意見的權利，但政府跟各黨立委在第一線看得最清楚。

王世堅強調，包含執政黨立委、像他個人，就認為低收入應該發的多、高收入民眾可以捐，讓生活線以下民眾可以領2萬、3萬，在總金額之下做調整，但這些都已經在討論也曠日費時，普發現金不失為最好也最快方式，大家就不要再爭論。