俄軍加速進攻！單日奪取「110平方公里」烏領土　創1年多新紀錄

▲俄羅斯國防部畫面顯示，一輛俄軍自走多管火箭發射車，朝著烏克蘭陣地開火。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美俄領袖峰會倒數中，莫斯科卻在烏東戰場創下1年多來「最大規模」單日推進紀錄。華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）數據顯示，俄軍在24小時內一舉攻占了110平方公里的烏克蘭領土。

《法新社》對於該智庫的數據分析指出，與前一天相比，俄軍8月12日奪取或聲稱占領110平方公里的烏克蘭領土，成為2024年5月底以來最顯著的單日戰果。

過去幾個月，俄軍通常需要5至6天才能達到如此推進幅度，但最近幾周攻勢明顯加速。俄羅斯目前已完全或部分控制烏克蘭19%領土。

▲烏俄戰爭已經持續將近3年半。圖為俄軍坦克在庫斯克州（Kursk）待命。（圖／達志影像／美聯社）

俄軍正在靠近烏東頓巴斯（Donbas）的戰略重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk），這裡是烏克蘭工業中心地帶之一，長期受到普丁覬覦。俄軍13日已宣稱攻下東部煤礦重鎮多布羅皮利亞（Dobropillia）附近2座村莊，此地距離波克羅夫斯克只有20公里左右。

面對俄軍猛攻，烏克蘭總統澤倫斯基12日坦承，俄軍在多布羅皮利亞附近推進達10公里，但強調基輔「很快就會消滅他們。」他警告，「俄軍不準備結束戰爭，相反地，他們的行動顯示，他們正在為新的進攻行動做準備。」

▲烏克蘭遭遇俄羅斯的攻擊。（圖／達志影像／美聯社）



烏克蘭空軍透露，俄軍夜間向烏克蘭發射至少49架無人機和2枚彈道飛彈，造成赫爾松（Kherson）至少3人死亡。頓內茨克州（Donetsk）州長菲拉什金（Vadym Filashkin）下令，強制撤離比洛澤爾斯克鎮（Bilozerske）及其他十多個定居點有小孩的家庭，約1150名兒童受影響。

不過，根據烏克蘭總參謀部聲明，烏軍也於13日夜間展開反擊，國防部情報總局與無人機部隊聯手，襲擊了俄羅斯布良斯克州（Bryansk）烏涅查石油輸送站（Unecha station），該設施每年可輸送6000萬噸石油，目前也負責向俄軍供應資源。

俄軍破烏克蘭防線！11萬大軍集結 美俄峰會前推進「戰況混亂」