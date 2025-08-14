快訊／俄羅斯強烈爆炸！市中心冒大量濃煙　多棟建築遭波及

▲畫面顯示，市中心在發生強烈爆炸之後，冒出大量濃煙。（圖／翻攝自俄新社）
記者詹雅婷／綜合報導
俄新社報導，烏克蘭14日對頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的住宅大樓發動無人機攻擊，根據當地官員的最新說法，這起事件已造成13人受傷。畫面顯示，市中心在發生強烈爆炸之後，冒出大量濃煙。另據央視消息，這場強烈爆炸發生的地點就在市中心。
▲▼當地多棟建築受到波及。（圖／翻攝自俄新社）
當地首長透過Telegram發文表示，烏克蘭透過無人機發動攻擊，多棟大樓受到波及。另有消息指出，這波攻擊造成超過10棟公寓建築損毀，緊急救援人員已抵達現場展開救援工作。
Powerful explosions in Rostov: the city has been attacked by drones. pic.twitter.com/TYglVXWvUE— NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2025
❗️Ukraine STRIKES residential building in Rostov-on-Don— RT (@RT_com) August 14, 2025
Three wounded while more than 10 apartments were damaged
Emergency services are on scene pic.twitter.com/VTNicj1nEz
讀者迴響