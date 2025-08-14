「學姐」黃瀞瑩北院旁聽　受訪話題都是當媽心情：很累很開心

▲「學姐」黃瀞瑩今（14日）挺孕肚旁聽京華城案，受訪話題盡是當媽媽的心情。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩，日前宣布懷孕喜訊，今（14日）到台北地院旁聽涉犯京華城案的前主席柯文哲開庭，她調侃在場媒體「現在你們（記者）不能推擠我了」，受訪時表示當媽媽的心情「很累、很開心」，選民服務跟該跑的行程還是要繼續做。

黃瀞瑩前天（12日）在臉書公布自己懷孕喜訊，吐露「從失敗、流淚，到終於出現那奇蹟般的兩條線」，她和任職媒體記者的丈夫感受生命喜悅的心情。

黃瀞瑩2018年在柯文哲擔任台北市長時，加入市府團隊從事媒體事務，參與拍攝網路節目《一日市長幕僚》，被塑造成甜美清新的「學姐」，陪節目主持人邰智源體驗市府幕僚一日行程而走紅，影片上架即獲台灣當周YT發燒影片榜首，她也從此被稱為「學姐」。

今上午北院審理京華城案，黃瀞瑩由朋友陪同旁聽、通過安檢門被記者認出，她調侃「現在你們（記者）不能推擠我了！」記者提醒她法庭內多人感冒、咳不停或打噴嚏，最好戴上口罩，她笑笑不以為意。

今庭訊中，柯文哲哽咽憶喪父之痛、喊話審判長慎重思考是否繼續羈押他，柯妻陳佩琪更法庭暴走，嗆問審判長「請問他（柯）做了什麼，叫做犯罪嫌疑重大！？」黃瀞瑩旁聽目睹，與在場民眾黨黨公職不免心情沉重，但媒體包圍她發問，話題圍繞當媽媽的心情。

她在鏡頭前不肯說懷孕幾個月、預產期何時，笑說「（寶寶）明年會跟大家見面」、「不一定是摩羯寶寶」，當媽感覺「很累啊！哈哈！」、「跟你們（記者）一樣累」，但還是很開心，不過很多選民服務、該跑的行程、該做的事情，仍要繼續做。