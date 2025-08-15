　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

文山一分局偵查隊長涉侵占公積金　今晨12萬交保

▲▼台北市文山一分局偵查隊長陳俊銘。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市文山一分局偵查隊長陳俊銘15萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者葉國吏／綜合報導　

台北市警局文山一分局偵查隊長陳俊銘，因涉嫌侵占公積金，遭北檢依貪汙罪命12萬元交保。此案引發外界對警隊內部財務管理的質疑，更牽出他任職刑大期間的管理爭議。檢察官14日指揮警調搜索陳俊銘住處及辦公座位，晚間被移送台北地檢署，，今晨依貪汙罪之利用職務詐取財物罪命其12萬元交保。

整起事件的源頭指向陳俊銘任職刑大偵八隊隊長時，利用公積金名義核銷多筆與警務無關的開支。據新北調查處接獲檢舉後，台北市刑大主動自檢，最終報請地檢署偵辦。此舉不僅揭露了陳俊銘的疑似財務不法行為，也讓警界內部的信任度備受考驗。

陳俊銘的警界履歷相當完整，從派出所所長一路升遷至偵查隊隊長，但他的管理作風卻飽受爭議。2024年調任文山一分局後，他推行嚴格的「行蹤回報制」，並要求警員將破案獎金、加菜金提撥至公積金，比例甚至高達30%。這種看似「共用資源」的制度，實際上卻被批評為變相課稅。

而隨著案件爆發，陳俊銘的公積金操作細節浮上檯面。他在刑大任內，透過虛報用途將基金用於私人餐敘或慰問金支出，疑似巧立名目侵吞公款。面對重重指控，他在交保後未做任何回應，快速搭車離開。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
低調離婚近1個月　大牙深夜限動吐心聲
國民黨仿南方四賤客廣告藏11哏　補刀再酸「絕無補助」
涉抄襲女學霸「9天考回台大醫」　校友醫驚呼：文曲星下凡
把握這2天！6縣市高溫飆36℃　週日起變天
PPI暴升美股震盪收低！　傳川普政府入主英特爾飆超7%

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男友爬「大同山電塔」觸電釀火燒山！　最後身影留在她手機裡

文山一分局偵查隊長涉侵占公積金　今晨12萬交保

疑施壓警員回捐公積金　文山一分局偵查隊長涉貪移送

快訊／照片曝光！爬到電塔頂端拍日落　20歲男觸電墜落引火燒山

快訊／大同山20歲男「爬電塔觸電」引火燒山　待台電斷電才能送醫

快訊／大同山觀景台觸電引發火燒山　1人被電暈燒成焦屍

台南男四度酒駕又闖紅燈奪命　國民法官合議庭量刑5年

蘇澳鎮長李明哲強風中助騎士！超帥身影曝　鮪魚肚成焦點

詐團3男1女打死人頭戶二審已宣判　在逃共犯到案一審判11年半

台中男心情差坐橋墩！民眾急報案　員警拉下開導勸說

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

趙露思怒控6年前「遭辱罵挨打」　見公司否認氣喊：無法無天

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

男友爬「大同山電塔」觸電釀火燒山！　最後身影留在她手機裡

文山一分局偵查隊長涉侵占公積金　今晨12萬交保

疑施壓警員回捐公積金　文山一分局偵查隊長涉貪移送

快訊／照片曝光！爬到電塔頂端拍日落　20歲男觸電墜落引火燒山

快訊／大同山20歲男「爬電塔觸電」引火燒山　待台電斷電才能送醫

快訊／大同山觀景台觸電引發火燒山　1人被電暈燒成焦屍

台南男四度酒駕又闖紅燈奪命　國民法官合議庭量刑5年

蘇澳鎮長李明哲強風中助騎士！超帥身影曝　鮪魚肚成焦點

詐團3男1女打死人頭戶二審已宣判　在逃共犯到案一審判11年半

台中男心情差坐橋墩！民眾急報案　員警拉下開導勸說

天文攝影師拍星雲嚇到！　竟神似《異形》經典怪物

真實的「G罩杯」插畫家一圖戳破！　正妹輪番曬奶贊聲

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年一個工作都沒有」！月燒30萬：完蛋了

菅野智之達成單季10勝！締日本史上第10人壯舉

大牙限動發文：謝謝拯救我的天使！低調離婚近1個月…深夜吐心聲

他驚訝問：便當一魚三菜280元物價正常？　網友揭關鍵原因

男友爬「大同山電塔」觸電釀火燒山！　最後身影留在她手機裡

10條正能量金句必收藏：如果沒有天賦那就一直重複

川普樂觀看待「普普會」　自認25％機率談判破裂

飆38℃熱爆！　台灣東南方、南海有「熱帶擾動」醞釀

【喜歡上課的孩子】2歲娃發燒不能去上學！背書包大哭QQ

社會熱門新聞

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

不爽被要求去找工作…逆孫「持刀捅死阿嬤」！村長曝背景

狼父兩度性侵未成年女兒！判5年半

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

高雄岡山驚傳槍響　男頭部中彈送醫不治

即／20歲男「爬電塔觸電」火燒山　台電斷電才能送醫

涉公積金弊案　北市偵查隊長遭移送

縱放通緝犯、收賄包庇賭場　新北劣警被起訴

即／大同山觀景台觸電引發火燒山　1人燒成焦屍

高帥型男酒吧獵豔　偷拍激情畫面被起訴

遭控吸金近億元　台南市前副市長之子被起訴

檢調搜索文山一分局　偵查隊長遭約談

高雄死亡車禍！女牽自行車闖紅燈遭撞斃

吸金1億判刑定讞　百世女老闆被通緝到案

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

變態酪農10年惡行曝！性侵妻女近400次

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

楊柳對決台灣影像！神閃避最高山

飛機降落大出包！廣播「抵達仁川」一看傻眼

不爽被要求去找工作…逆孫「持刀捅死阿嬤」！村長曝背景

狼父兩度性侵未成年女兒！判5年半

女學霸考回台大醫　醫：改寫國教黑暗史

櫻桃泡醋水驚見「1生物」爬出　專家曝真相

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

高雄大型徵才！超狂起薪7萬9千元起

胡瓜日本工作直奔棒球場遭球迷趕出去原因曝

更多

最夯影音

更多

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面