被諷「別只想快樂在一起」　行政院轟蔣萬安：戲謔式發言有失格調

行政院長卓榮泰主持行政院院會。



記者陶本和／台北報導

台中市長盧秀燕14日出席行政院會，在會中一度與行政院長卓榮泰小有爭論，而台北市長蔣萬安則聲援盧秀燕，嘲諷政院「不要只想著快樂在一起」。對此，行政院晚間表示，很遺憾蔣萬安市長以戲謔式的發言，有失格調。

行政院會今日討論追加預算案878億，出席院會的台中市長盧秀燕，在第一案討論事項中，突然拋出總預算創新高、《財劃法》與計畫性補助款等相關問題；卓榮泰則回應，不僅是中央今年度總預算創新高，六都也都創新高，也解釋中央政府增加2800億，是要推動新型計畫，但是被立法院大福刪除2075億元，明年依照財劃法要分給地方3700多億元。

卓榮泰向盧秀燕強調「中央並不是魔術師」，中央、地方應追加預算進行討論；不過，在討論過程中，盧秀燕又回到總預算、《財劃法》與計補助款問題，讓卓榮泰忍不住制止，「會議事項討論中是來討論事情、解決問題，不是來創造聲量」。

對此，蔣萬安在受訪時則聲援盧秀燕，他表示，盧市長為老百姓、特別是弱勢民眾爭取權益被中央違法刪除的權益，這本該就是地方首長應該做的事情，「行政院應該要面對民意，不要只想著快樂在一起」。

蔣萬安所引用的這句「不要想著快樂在一起」，是源自於台北市議員侯漢廷的爆料。侯漢廷指稱，在美國公布台灣關稅稅率當天，經濟部長郭智輝竟然在福容大飯店宴客，而且主題是「當我們快樂在一起」。

對於蔣萬安的評論，行政院晚間表示，今日在院會討論「追加預算」議案，行政院卓榮泰院長尋求地方政府意見時，盧秀燕市長提出的內容偏離主題，因此卓榮泰兩度請盧市長以議程為主來討論，由於辦理年度追加預算是為了解決114年度中央與地方政府的財政短缺問題，「很遺憾蔣萬安市長卻以戲謔式的發言，有失格調」。