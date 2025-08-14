疑施壓警員回捐公積金　文山一分局偵查隊長涉貪移送

▲台北市警局文山一分局偵查隊長陳俊銘涉貪遭移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市警局文山一分局偵查隊長陳俊銘，遭檢舉在台北市刑大任職期間，以不正方式要求部屬回捐辦案獎金，作為隊上共同開銷的公基金，涉嫌違反《貪污治罪條例》等罪嫌，檢察官14日指揮警調搜索陳俊銘住處及辦公座位，晚間被移送台北地檢署等候進一步偵訊。

陳俊銘2024年才剛調任文山一分局偵查隊長，就被爆料把警察當小學生，離座時要回報行蹤，每工作50分鐘休息10分鐘，高壓式管理引發基層離職潮，當時文山一分局澄清：並無接獲偵查隊同仁申請調離退休，強調重視同仁權益及友善工作權益，如果該單位有霸凌情事，定會依法徹查，也會請幹部領導須注意同仁感受、共同為治安工作打拼。

據了解，陳俊銘遭檢舉的除了領導統御問題，還有他在台北市刑大偵八隊期間，以聚餐等非公務開銷為由，要求隊員把破案獎金上繳到公積金，警員獲得5千到1萬元獎金，得貢獻20%，獲超過1萬的人則要貢獻30%，但事實上不是所有隊員都有繳交公積金，懷疑陳俊銘曾以主管身分不當施壓。

全案經台北市刑大自檢，調查局新北市調處接獲檢舉後，報請北檢檢察官黃則儒指揮，在14日前往搜索陳俊銘住處及辦公室，並依違反《貪污治罪條例》嫌疑人身分約談陳俊銘和多名證人到案釐清案情。