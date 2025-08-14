日本史上最多！1噸走私大麻偽裝木炭闖關　黑市價破10.6億

▲日本查獲超過1噸的走私乾燥大麻，黑市價格約10.6億元，創下日本違法藥物單次查扣總量的最高紀錄。（翻攝自X@tbsnewsdig）

圖文／鏡週刊

日本厚生勞動省關東信越厚生局麻藥取締部昨日宣布，查獲超過1噸的走私乾燥大麻，黑市價格約10.6億元，創下日本違法藥物單次查扣總量的最高紀錄。

據《共同社》報導，關東信越厚生局麻藥取締部昨（13日）宣布，查獲了藏匿在海運貨櫃內的1.046噸走私乾燥大麻，黑市價格約52億日圓（約新台幣10億6,522萬元）。該單位指出，這是日本歷年來單次查獲違法藥物的最高紀錄，自1954年統計以來，乾燥大麻全年沒收量從未超過1噸。

關東信越厚生局麻藥取締部指出，以營利目的走私等涉嫌違反《麻藥取締法》為由，逮捕1名自稱是從事整修業者、居住茨城縣築西市的51歲越南籍嫌疑人范玉水（Pham Ngoc Thuy），並以相同法律逮捕2名20、30歲的越南籍男性，范玉水被認為是犯罪集團幹部。

涉案的貨櫃被從越南峴港寄送給大阪市的一家企業，6月5日抵達東京港。關東信越厚生局麻藥取締部在貨櫃轉移至栃木縣的材料堆放場後將其沒收，乾燥大麻被分裝在總計200個寫上「備木炭」的紙箱中，與實際放有木炭的1,300個紙箱一起裝在貨櫃內。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



更多鏡週刊報導

在神奈川兒童援助機構內種大麻 經理落網：自己種比較便宜

毒梟新北山區「有雞」種大麻被逮 市值近1.6億元全被查扣

中國留學生買春日本16歲女高生 落網認罪：這能幫助學日語