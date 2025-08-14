　
國際

寶可夢卡之亂！日本麥當勞祭每人限購3套　遇奧客店家可拒賣

日本麥當勞公告中強調，對於不遵守規則或禮儀的顧客，店方將拒絕其購買。（翻攝自X）

▲日本麥當勞公告中強調，對於不遵守規則或禮儀的顧客，店方將拒絕其購買。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

寶可夢卡亂象！日本麥當勞今（14日）宣布，熱賣中的快樂分享餐「寶可夢」明起至17日這3天實施購買限制，每位顧客每次結帳最多只能購買3套，期間內也不會發放寶可夢卡片。

官方表示，此舉是因應近期活動造成的混亂和不便，向顧客以及店內工作人員致歉，並希望藉此改善購買秩序。公告中強調，對於不遵守規則或禮儀的顧客，店方將拒絕其購買。

麥當勞指出，不論是現場購買、手機點餐或外送服務，系統都會設定相同的購買上限，部分店舖或特定時段可能還會進一步限制購買。公司同時呼籲顧客不要為轉售目的囤貨，也不要在店內隨意拍攝或對店員提出過分要求，並強調對於不當處理食品或造成困擾的行為將採取嚴格對應。

官方最後表示，麥當勞將持續聽取顧客與店員的意見，檢討販售方式並進行改善，希望大家在週末購買快樂分享餐時能遵守規則，安心愉快地享用。


寶可夢 寶可夢卡 麥當勞

