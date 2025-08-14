北海道2登山客「遭野熊攻擊」！1人當場被拖走　下落不明

▲日本再度傳出野生熊隻襲擊人類事件。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

北海道知床半島的羅臼岳14日上午發生熊襲意外，2名男性登山客在登山道遭到野生熊隻攻擊，其中一名20多歲男子當場被拖進樹林內，目前下落不明。警方獲報後，緊急禁止其他登山客入山，並出動直升機疏散其餘登山客。

根據《北海道放送》報導，受傷的20多歲男性登山客14日上午11時左右，和同行友人一同下山時，在斜里町羅臼岳海拔約550公尺遭到棕熊攻擊，隨後被拖進登山道旁的樹林，目前下落不明。

同行的20多歲友人並未受傷，事發後立刻通報警消。警方與搜救人員目前仍無法與遇襲的男子取得聯繫，也無法得知其具體傷勢狀況。不過警方接獲報案後，第一時間封鎖登山入口，避免其他登山客再進入。同時派出直升機分批撤離報案男子與山中其餘登山客。

4名攜帶獵槍的獵人隨後與警方一同入山展開搜救，但由於山中仍有其他人員，因此開槍難度高，導致搜救行動受阻。

知床財團表示，羅臼岳近日已連續傳出多起棕熊接近登山客的事件。8月10日曾有遊客與熊距離僅3至4公尺，12日更有人在登山道上遭熊緊跟數分鐘，即使使用驅熊噴霧也未能立刻脫身，因此早已呼籲加強警戒。

北海道熊對策室指出，知床半島自2005年被列為世界自然遺產以來，是首次發生登山客遭棕熊攻擊的案例。警方與搜救隊正加緊行動，希望盡快找到失蹤男子。