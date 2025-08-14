　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

飛機降落大出包！機長廣播「抵達仁川機場」　乘客一看傻眼：這是哪

▲▼亞洲航空班機準備從台灣桃園國際機場起飛。（圖／達志影像）

▲亞洲航空班機準備從台灣桃園國際機場起飛。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

一架原定從馬來西亞吉隆坡飛往南韓仁川國際機場的航班，昨（13）日晚間在未事先通知的情況下，意外降落至金浦機場，讓乘客與機組人員當場感到錯愕。機長甚至在降落後廣播「已抵達仁川機場」，直到有乘客望向窗外才驚覺地點有誤，場面一度混亂，最後延誤了將近3小時才抵達真正目的地。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，馬來西亞第二家國際航空公司「亞洲航空」（AirAsia）的航班D7 506，原訂13日晚間7時5分降落仁川機場，然而卻疑似因亂流等氣候因素停留在仁川上空，在空中盤旋後，卻於晚間7時50分意外降落至金浦機場。

航班追蹤服務「FlightAware」顯示，該架班機在進入仁川空域後，疑似因天候與燃油不足等因素而改變降落地點。

多名乘客表示，機長在降落時曾廣播「已經抵達仁川國際機場」，但有乘客觀察窗外景象後，卻驚覺外頭竟然是金浦機場，在提醒空服員後，連機組人員都相當傻眼，還反過來詢問乘客。在得知降落地點後，空服員一度慌亂，而許多旅客已經開始收拾行李準備下機。

▲▼亞洲航空班機13日晚間在南韓空域徘徊後緊急降落金浦，最後才順利飛往仁川。（圖／翻攝自FlightAware）

▲亞洲航空班機13日晚間在南韓空域徘徊後緊急降落金浦，最後才順利飛往仁川。（圖／翻攝自FlightAware）

有乘客回憶，當時有人解釋是因亂流或燃油不足所致，但他從未看到加油作業在進行。另一段機上錄音則顯示，空服員廣播稱因燃油不足必須緊急降落金浦，機長正在確認後續飛往仁川的安排。部分乘客批評，整個過程缺乏明確說明與致歉，讓人感到不悅。

最終，該班機在金浦機場停留約2個小時後，於晚間10時17分再度起飛，26分鐘後，於晚間10時43分降落仁川機場。韓國機場公社解釋，當時仁川上空風雨強烈，班機在空域等待期間燃油不足，才會決定先改降金浦完成補給後再飛往仁川。

據悉，類似事件並非首次發生。今年4月，一架從越南飛往仁川的韓亞航空班機，因高度計故障而改降金浦，250多名乘客在客艙內等候3小時才辦理入境；去年7月，捷星航空自澳洲雪梨飛仁川的班機因燃油不足改降金浦，導致仁川出發的返程航班300多名乘客行程延誤。

08/13 全台詐欺最新數據

496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

政院追加878億預算！民眾黨團僅挺這些：不接受大惡罷全民買單
快訊／逢甲商圈高樓墜落　男子四肢變形
快訊／兄弟宣布註銷德保拉！　柯威士登錄
大牙昔認「老公被診斷精蟲斷肢」　結婚5年難懷孕原因曝
被指吵架！卓榮泰踉蹌盧秀燕急扶　會議現場還原
快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝
經濟部稱郭智輝宴席「僅短暫致意」　侯漢廷打臉：待3小時
快訊／俄羅斯強烈爆炸！市中心冒大量濃煙　超過10建築損毀
快訊／新莊奪命車禍！　騎士當場慘死

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

