藍營控關稅像服貿黑箱　他批不倫不類：協議確定前應遵守保密協定

▲駐歐盟代表李淳。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

針對上周美國公布對台灣20%暫時性關稅，對於政府相關談判過程及內容遵循保密協定，與後續台美關稅磋商最終稅率及相關協議引發熱議，藍營也痛批是黑箱。對此，駐歐盟代表李淳今（5日）表示，暫時性關稅是國際貿易常見情況，經貿談判簽訂保密協議更是為求效率與時限的必要過程，與服貿的「黑箱」相互類比，明顯不倫不類。

關稅議題引起熱議，藍委徐巧芯對於「暫時性關稅」有所質疑。李淳在直播節目《午青LIVE》連線時表示，無論是「暫時性關稅」或「暫時性貿易協定」在國際貿易相當常見，以歐盟與加拿大簽訂FTA為例，歐盟有二十七個會員，會員國批准前即為「暫時性（provisional）協議」。

至於藍白立委更不斷要求公開，視保密協議為「黑箱」，對此，李淳說，所有經貿談判都會簽訂保密協議，基於協商雙方的互信，防範資訊外洩，避免談判遭受影響，同時，雙方也都有利害關係者，為求談判的效率與時限，談判協議確定前遵守保密協定是必要的。

李淳直言，拿關稅談判和當年的「服貿協議」相互類比，是明顯不倫不類。若以歐盟談判的事前、事中、事後為例，事前階段，服貿那時根本沒有說要和誰談，國人一無所知，台美關稅談判早在四月就知道，且各界催促政府趕快去談，事前階段二者就不同。

李淳也提到，宣佈對象很重要，宣佈和誰談要揭露，服貿與中國談，這麼敏感卻沒有揭露，台美談判部分，美國是我國重要盟友，且各界都知道，對象敏感性也不同，而服貿在過程中，大家都不曉得，而台美在事中，行政院都有揭露去了多少事，何時去、何時回等；事後，就是送立法院監督，賴總統也說一定會送立法院審議，走民主程序，服貿是想要在最後一刻三分鐘闖關，包裹表決，不讓大家知道內容，所以從事前、事中、事後比較，服貿顯然和當前台美關稅談判無法類比。

李淳提醒，美國對於已談定的關稅，仍有改變的可能，實例已發生在墨西哥與加拿大。因應美國關稅衝擊的方式，其一，台灣的企業需要提高產品競爭力，保持在美國的市佔率；其次，也可考慮將市場重心轉移到歐洲；再者，政府則必須協助企業瞭解歐洲市場環境；第四，提升產品品質，進而減少關稅的影響。

另外針對中國比亞迪汽車企圖透過第三國「洗產地」進入台灣的問題，李淳表示，中國電動汽車進入台灣，除了產品競爭問題，相關的電子產品也有國安疑慮。即使透其他國洗產地手法，台灣仍應禁止。李淳建議，可以針對產品及產品來源進行規範管制。以產品來說，例如電動車，屬具有高風險產品，只要是中國品牌就應該禁止；就產地部分，李淳也以英國脫歐為例，認為需更細緻的檢視。