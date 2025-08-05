　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營控關稅像服貿黑箱　他批不倫不類：協議確定前應遵守保密協定

▲▼陳建仁提出「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於臺灣與美國間貿易協定」專案報告 外交部次長李淳 楊珍妮 王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

▲駐歐盟代表李淳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

針對上周美國公布對台灣20%暫時性關稅，對於政府相關談判過程及內容遵循保密協定，與後續台美關稅磋商最終稅率及相關協議引發熱議，藍營也痛批是黑箱。對此，駐歐盟代表李淳今（5日）表示，暫時性關稅是國際貿易常見情況，經貿談判簽訂保密協議更是為求效率與時限的必要過程，與服貿的「黑箱」相互類比，明顯不倫不類。

關稅議題引起熱議，藍委徐巧芯對於「暫時性關稅」有所質疑。李淳在直播節目《午青LIVE》連線時表示，無論是「暫時性關稅」或「暫時性貿易協定」在國際貿易相當常見，以歐盟與加拿大簽訂FTA為例，歐盟有二十七個會員，會員國批准前即為「暫時性（provisional）協議」。

至於藍白立委更不斷要求公開，視保密協議為「黑箱」，對此，李淳說，所有經貿談判都會簽訂保密協議，基於協商雙方的互信，防範資訊外洩，避免談判遭受影響，同時，雙方也都有利害關係者，為求談判的效率與時限，談判協議確定前遵守保密協定是必要的。

李淳直言，拿關稅談判和當年的「服貿協議」相互類比，是明顯不倫不類。若以歐盟談判的事前、事中、事後為例，事前階段，服貿那時根本沒有說要和誰談，國人一無所知，台美關稅談判早在四月就知道，且各界催促政府趕快去談，事前階段二者就不同。

李淳也提到，宣佈對象很重要，宣佈和誰談要揭露，服貿與中國談，這麼敏感卻沒有揭露，台美談判部分，美國是我國重要盟友，且各界都知道，對象敏感性也不同，而服貿在過程中，大家都不曉得，而台美在事中，行政院都有揭露去了多少事，何時去、何時回等；事後，就是送立法院監督，賴總統也說一定會送立法院審議，走民主程序，服貿是想要在最後一刻三分鐘闖關，包裹表決，不讓大家知道內容，所以從事前、事中、事後比較，服貿顯然和當前台美關稅談判無法類比。

李淳提醒，美國對於已談定的關稅，仍有改變的可能，實例已發生在墨西哥與加拿大。因應美國關稅衝擊的方式，其一，台灣的企業需要提高產品競爭力，保持在美國的市佔率；其次，也可考慮將市場重心轉移到歐洲；再者，政府則必須協助企業瞭解歐洲市場環境；第四，提升產品品質，進而減少關稅的影響。

另外針對中國比亞迪汽車企圖透過第三國「洗產地」進入台灣的問題，李淳表示，中國電動汽車進入台灣，除了產品競爭問題，相關的電子產品也有國安疑慮。即使透其他國洗產地手法，台灣仍應禁止。李淳建議，可以針對產品及產品來源進行規範管制。以產品來說，例如電動車，屬具有高風險產品，只要是中國品牌就應該禁止；就產地部分，李淳也以英國脫歐為例，認為需更細緻的檢視。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 1327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大雷雨狂炸！台北101「一度消失了」　在地人喊：這場雨超猛
快訊／17張發票中千萬　明細公布
「香菇又沒違規」基層警炸鍋！　高雄市府說話了
台中海洋館門票太貴被罵翻　營運廠商：「1設施」國內首創
陳晨威看啦啦隊被抓包！辣女友：看好看滿喔　急傳膝蓋破皮照求原
無名屍竟是8國語言學霸！　妹妹許願獲「立杯」讓他安息

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭羅智強點名參加納粹活動　苗博雅反擊：何時為圍地檢護納粹道歉

桃園「最斜槓議員」詹江村身家近億　游吾和0資產卻涉助理費案遭押

藍營控關稅像服貿黑箱　他批不倫不類：協議確定前應遵守保密協定

柯文哲明66大壽恰逢告鍾小平案開庭　小草發起沿路唱生日快樂

綠委邀卓榮泰災後重建專報突撤案　國民黨團：淪高官卸責的幫兇

內政部預告修法加嚴僑民役男緩徵條件　返國滿183天就要服役

英國前首相強生見賴清德　當面喊「中國對台霸凌行為毫無正當性」

幕僚赴比亞迪夜宴！韓國瑜僅答4字　江啟臣辦公室：勿過度連結

直擊／大雨淹進立法院！　藍委國會辦公室也泡水

綠撤案遭疑讓卓揆躲好躲滿　郭國文曝真相打臉白營：不做功課很丟臉

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣

IVE Liz噴麥「咚」超大聲　安兪真.張員瑛嚇出表情包

鄉土劇女星「拒檢逃逸」！遭警壓制帶回　移送新北檢複訊

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

遭羅智強點名參加納粹活動　苗博雅反擊：何時為圍地檢護納粹道歉

桃園「最斜槓議員」詹江村身家近億　游吾和0資產卻涉助理費案遭押

藍營控關稅像服貿黑箱　他批不倫不類：協議確定前應遵守保密協定

柯文哲明66大壽恰逢告鍾小平案開庭　小草發起沿路唱生日快樂

綠委邀卓榮泰災後重建專報突撤案　國民黨團：淪高官卸責的幫兇

內政部預告修法加嚴僑民役男緩徵條件　返國滿183天就要服役

英國前首相強生見賴清德　當面喊「中國對台霸凌行為毫無正當性」

幕僚赴比亞迪夜宴！韓國瑜僅答4字　江啟臣辦公室：勿過度連結

直擊／大雨淹進立法院！　藍委國會辦公室也泡水

綠撤案遭疑讓卓揆躲好躲滿　郭國文曝真相打臉白營：不做功課很丟臉

輕軌從旁緩緩經過！高雄隱密熱炒炭烤深夜食堂　嘗鮮少見豬視神經

主人外出突收到通知　發現「愛貓用監視器求救」：家中失火了

趙正平揪「大學畢業月薪要10萬」　轟低薪嘆：台灣很悲哀沒進步

3大日本涼感秘境　在山海間納涼、住進奢華酒店套房遠眺山景

林佳緯失誤種敗因！林岳平不苛責　遇不理性言論攻擊是他課題

遭羅智強點名參加納粹活動　苗博雅反擊：何時為圍地檢護納粹道歉

《ETtoday新聞雲》AI創新計畫　再獲Google「台灣新聞數位共榮基金」

AI伺服器動能延續　JPP-KY 7月營收續創歷史新高紀錄

大家都想目睹《穿著Prada的惡魔2》拍片現場　編劇說OK

酷暑來襲沒食慾？鎖定7種食物對抗「夏季疲勞」默默救回精神和元氣

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

政治熱門新聞

無糖飲料、4大家電「免貨物稅」　立法院三讀修正《貨物稅條例》

直擊／大雨淹進立法院！　藍委國會辦公室也泡水

八炯「想學納粹」再道歉：譴責藍白網軍攻擊

「最窮立委」轉任勞動部長存款還縮水　陳菊最新財產申報曝光

何博文挖水溝遭酸擺拍　黃暐瀚點3問題：宣傳過頭帶來反效果

比亞迪祕宴「王牌國會聯絡人」也在場　恐踩政風紅線

「閩南狼開撕八炯」目的　名嘴：把他當投名狀

即／盧秀燕出訪澳洲5天　今深夜啟程

綠委提案邀卓榮泰報告風災重建突撤案　藍白委錯愕

高雄國賓飯店「偷拆」惹議！市府回應了

閩南狼開撕八炯搞納粹　網列「青鳥十三太保」

賴清德預告：明年國防預算　將達到GDP3%以上目標

新國會智庫民調／賴滿意度僅39%　遭盧輾壓

大支遭爆領補助惹議　董智森舉例1事

更多熱門

相關新聞

關稅20%還能降？ 專家曝解方

關稅20%還能降？ 專家曝解方

針對川普政府近期推動的對等關稅與232條款，富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，目前台灣僅公布了20%對等關稅稅率，其他附加條件仍未明朗，儘管外界推測可能與232條款「整包談」，但他認為以台灣目前在全球談判格局中的地位，恐難比照歐盟、日本等大型經濟體提出連動要求。

印度關稅加碼？　iPhone 17恐漲1500元

印度關稅加碼？　iPhone 17恐漲1500元

不實連署！嘉縣國民黨10人遭起訴、8人緩起訴

不實連署！嘉縣國民黨10人遭起訴、8人緩起訴

綠委邀卓揆災後重建專報突撤案　藍黨團開砲

綠委邀卓揆災後重建專報突撤案　藍黨團開砲

慧洋自結7月稅前EPS0.33元　關稅陸續落定可望帶動貿易重回熱絡

慧洋自結7月稅前EPS0.33元　關稅陸續落定可望帶動貿易重回熱絡

關鍵字：

關稅川普台灣貿易美國關稅保密協定賴清德鄭麗君國民黨李淳

讀者迴響

熱門新聞

台灣20％關稅想降？　傳川普只給2條件

沈玉琳最新病況曝光芽芽將與主治醫師開記者會

蔡阿嘎點頭給蘿拉「最終還款方案」超佛

宋英奎酒駕輕生亡　李鐘赫靈堂崩潰：這麼討厭世界嗎，對你失望⋯

即／NONO慘了！性侵猥褻案逆轉起訴

小琉球民宿開毒趴！13名男女大學生拉K下場慘

快訊／17.53億威力彩得主現身！　40歲台中男花1600元中大獎

嘿咻會痛！　醫揭真凶：很多男生以為體位問題

獨／中部首座海洋館票價公布！家長傻眼

男女趁塞車「激烈交纏」　整台車狂晃

快訊／江蕙驚傳住院！　小巨蛋演唱會宣布延期

無糖飲料、4大家電「免貨物稅」　立法院三讀修正《貨物稅條例》

詹智能妻子哽咽認屍！才幫付完百萬賠償金

阿婆拿筷子「插進煮麵鍋」殺菌！店家嚇傻

台南女躺路中警上前關心！她掏煙彈狂吸

更多

最夯影音

更多

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面