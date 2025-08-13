　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時力要求內閣全面改組　726民意已做選擇「現在閣員無法回應人民」

▲經濟部長郭智輝 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

經濟部長郭智輝12日質詢時被問到「屏東恆春半島民眾，有高達75%居民贊成核三延役」，竟稱「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持」，引起朝野痛批。時代力量批評，這不只是郭智輝的問題，已經是整個內閣的通病，從726罷免投票後，就一再呼籲賴清德總統，既然民意已做出選擇，維持立院朝野結構，就形同對內閣投下不信任票。時力建言，為了解決政治僵局，總統應全面改組內閣，「因為現在的內閣，不僅無法回應人民的焦慮，更無法面對真正的問題，甚至連基本的尊重都做不到」。

時代力量批評，郭智輝既不是學者，也不是企業家，而是領人民納稅錢的公僕，昨天在立法院，針對藍委提到「恆春四鄉鎮有75%民眾支持核三延役」，竟嗆聲「把敦親睦鄰費拿掉，看他們還支持不支持？」這句話，不只是冷血，還赤裸地暴露出對核能議題的傲慢與無知，不管支不支持核三延役，這種態度都讓人無法接受。

時代力量直言，恆春人40年來承受的，是風險與不安，不是什麼「拿了好處」，如果真的可以選，他們會願意住在核電廠旁邊嗎？所謂的敦親睦鄰費，不是政府在「施捨」，而是國家對地方風險的補償，以此拿來威脅，是對地方的不義，也是對基層人民的輕蔑，更是國家在核能政策的強勢與不正義。更誇張的是，面對周春米縣長的質疑，郭智輝還搬出「社會科學老師」身分，說這是要「拿掉應變數」。

時代力量指出，真正的社會科學，是看見人，不是躲在數據後面講幹話，不要再用「專業」當作傲慢的遮羞布，因為真正的專業，是對人民的感同身受。時力大嘆，這不只是郭智輝的問題，已經是整個內閣的通病，所以從726罷免投票後，就一再呼籲賴清德總統，既然民意已做出選擇，維持立院朝野結構，就形同對內閣投下不信任票，為了解決政治僵局，總統應全面改組內閣。

時代力量點名，因為現在的內閣，不僅無法回應人民的焦慮，更無法面對真正的問題，甚至連基本的尊重都做不到，國家必須往前走，全面改組內閣，是解決政治僵局、回應民意的第一步。

08/12 全台詐欺最新數據

