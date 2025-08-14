照片曝光！關稅公布郭智輝設宴「當我們快樂在一起」　監委是座上賓

▲侯漢廷爆料經濟部長郭智輝設宴。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷，下同）

記者郭運興／台北報導

近日經濟部長郭智輝多次爆出爭議言行，遭到藍白在野陣營點名該辭職下台。對此，台北市議員侯漢廷今（14日）曬出多張照片爆料，在20+N關稅公布當晚，郭智輝不思反省，竟設宴主題還是「當我們快樂在一起」，與會成員更有監察委員趙永清，毫不避嫌，官官相護。侯漢廷批評，民進黨喪事喜辦又一樁，要不要同樣標準檢視郭智輝，要他趕緊下台？

侯漢廷提到，當年八八風災前，薛香川吃父親節大餐被民進黨痛批，蔡英文認為「氣到想砸電視」，薛最後也被綠營轟下台。

侯漢廷曬出多張照片爆料，當前，民進黨關稅談判失利，國人擔憂恐懼，就在8/1公告20%+N(執政黨稱早知道)的當晚，郭智輝優於日韓的承諾跳票，當晚不思反省，竟在福容大飯店設宴，主題是「當我們快樂在一起」！

侯漢廷認為，與朋友吃飯沒問題，大老闆吃高級點亦無可厚非。然而，關稅衝擊有掌握狀況嗎？該做的工作完成了嗎？談判失利、承諾跳票、百姓受創，究竟有何「快樂」可言？真正「朱門酒肉臭，路有凍死骨」。

侯漢廷指出，尤其，與會成員有監察委員趙永清，經濟部長宴請自己的監督單位監察院委員，毫不避嫌，官官相護！

侯漢廷直言，民進黨自己要不要同樣標準，來檢視郭智輝，要他趕緊下台？

接著，侯漢廷批評，郭智輝在關稅談判身為經濟部長，處處表現得像是局外人，從最早時，被柯建銘阻止對外發言、聲稱會談到比日韓更好，稱川普親口所言是假新聞，風災時袖手旁觀、對恆春居民展現威脅、施捨心態，已經完全失信於民！

最後，侯漢廷強調，當經濟部長只有失言跟爭議，這次「當我們快樂在一起」恐怕就是他的畢業餐會，早點下台吧！