　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

照片曝光！關稅公布郭智輝設宴「當我們快樂在一起」　監委是座上賓

▲侯漢廷爆料經濟部長郭智輝設宴。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷）

▲侯漢廷爆料經濟部長郭智輝設宴。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷，下同）

記者郭運興／台北報導

近日經濟部長郭智輝多次爆出爭議言行，遭到藍白在野陣營點名該辭職下台。對此，台北市議員侯漢廷今（14日）曬出多張照片爆料，在20+N關稅公布當晚，郭智輝不思反省，竟設宴主題還是「當我們快樂在一起」，與會成員更有監察委員趙永清，毫不避嫌，官官相護。侯漢廷批評，民進黨喪事喜辦又一樁，要不要同樣標準檢視郭智輝，要他趕緊下台？

侯漢廷提到，當年八八風災前，薛香川吃父親節大餐被民進黨痛批，蔡英文認為「氣到想砸電視」，薛最後也被綠營轟下台。

侯漢廷曬出多張照片爆料，當前，民進黨關稅談判失利，國人擔憂恐懼，就在8/1公告20%+N(執政黨稱早知道)的當晚，郭智輝優於日韓的承諾跳票，當晚不思反省，竟在福容大飯店設宴，主題是「當我們快樂在一起」！

侯漢廷認為，與朋友吃飯沒問題，大老闆吃高級點亦無可厚非。然而，關稅衝擊有掌握狀況嗎？該做的工作完成了嗎？談判失利、承諾跳票、百姓受創，究竟有何「快樂」可言？真正「朱門酒肉臭，路有凍死骨」。

侯漢廷指出，尤其，與會成員有監察委員趙永清，經濟部長宴請自己的監督單位監察院委員，毫不避嫌，官官相護！

侯漢廷直言，民進黨自己要不要同樣標準，來檢視郭智輝，要他趕緊下台？

接著，侯漢廷批評，郭智輝在關稅談判身為經濟部長，處處表現得像是局外人，從最早時，被柯建銘阻止對外發言、聲稱會談到比日韓更好，稱川普親口所言是假新聞，風災時袖手旁觀、對恆春居民展現威脅、施捨心態，已經完全失信於民！

最後，侯漢廷強調，當經濟部長只有失言跟爭議，這次「當我們快樂在一起」恐怕就是他的畢業餐會，早點下台吧！

▲▼侯漢廷爆料經濟部長郭智輝設宴。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷）

▲▼侯漢廷爆料經濟部長郭智輝設宴。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷）

▲▼侯漢廷爆料經濟部長郭智輝設宴。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷）

▲▼侯漢廷爆料經濟部長郭智輝設宴。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／《台灣霹靂火》秦楊突失明！
快訊／普發1萬元確定！　發放時程看這裡
分屍女友「肝臟丟馬桶」　變態男再判無期徒刑
駕駛霧煞煞！北市通勤熱點200公尺狂塞27面路牌
吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」　KID坤達秒變沉重
王文淵拍板！　台塑集團今年調薪2％
郭智輝爆關稅開獎前設宴「當我們快樂在一起」　經濟部回應了
闖日本平交道「拍照打卡」遭撞死　台女遊客身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

因應關稅衝擊　經貿辦：930億產業振興方案今再增加200億

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

表態「盧秀燕若不選黨主席、我就選到底」　鄭麗文：自己非常夠格

駕駛霧煞煞！北市通勤熱點200公尺塞27面路牌　交工處承諾將減半

林明昕放鳥南韓官員遭批傲慢　林佳龍：駐韓代表已拜會致歉

傳盧秀燕棄選黨主席！　張亞中開嗆反對派：真有本事就來挑戰

評王義川粉底液事件　林佳龍：受誤解但表現成熟

訪日讓中國跳腳　林佳龍：跟朋友見面很自然、不影響台日關係

823投票日宣傳有禁忌！　中選會：勿在公投宣傳夾帶罷免內容

照片曝光！關稅公布郭智輝設宴「當我們快樂在一起」　監委是座上賓

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

【還以為是貓頭鷹！】厭世貓店長顧店臉超厭世XD

【市長今天不帥？】台北下半天「近停班課標準」蔣萬安曝臨時放假可能性

因應關稅衝擊　經貿辦：930億產業振興方案今再增加200億

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

表態「盧秀燕若不選黨主席、我就選到底」　鄭麗文：自己非常夠格

駕駛霧煞煞！北市通勤熱點200公尺塞27面路牌　交工處承諾將減半

林明昕放鳥南韓官員遭批傲慢　林佳龍：駐韓代表已拜會致歉

傳盧秀燕棄選黨主席！　張亞中開嗆反對派：真有本事就來挑戰

評王義川粉底液事件　林佳龍：受誤解但表現成熟

訪日讓中國跳腳　林佳龍：跟朋友見面很自然、不影響台日關係

823投票日宣傳有禁忌！　中選會：勿在公投宣傳夾帶罷免內容

照片曝光！關稅公布郭智輝設宴「當我們快樂在一起」　監委是座上賓

台電跨區動員搶修　颱風後新營轄區復電率逾9成力拚今晚全亮燈

耳鳴又頭暈、睡不好　醫：25%病人需耳鼻喉＋精神科治療

快訊／《台灣霹靂火》秦楊右眼突失明！　左眼視力剩0.025崩潰

赫士盟攜手新加坡一星主廚　祥雲龍吟舊址打造全新日料「亘一郎」

因應關稅衝擊　經貿辦：930億產業振興方案今再增加200億

總統府憲兵211營有共諜！學長帶學弟賣情報　4人二審判決曝

陸自閉童失蹤蒼山已尋獲身亡　號稱「自然療法」夏令營是無證黑戶

網傳紅線可臨停...是假的！停黃線「不符合2條件」也算違規

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

國一男遭笑「GG像食蟻獸」　醫：3警訊要割包皮

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

政治熱門新聞

王義川掀綠內戰　范琪斐：好像容不下反省聲音

賴清德滿意度「北中南都大跌」　林濁水嘆太嚴重：毫無裝糊塗空間

青鳥「偷拍公文」嘲諷王鴻薇　衛福部出手記過

照片曝光！關稅公布郭智輝設宴「當我們快樂在一起」　監委是座上賓

要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

台南議會財產申報曝　1議員定存上億、郭信良欠債1億4811萬

表態挺賴卓體制！　陳水扁：卓榮泰是賴清德最佳行政院長人選

追著王世堅罵！　正國會大老為王義川嗆李晏榕：自以為聖女

被誤解拒絕國軍協助救災！　賴清德一次還原真相

疊加關稅早說過　民進黨發言人尬笑：我不認真

狂提當年黃國昌　20歲少女吳亞昕反對核三重啟：核廢料無解

烏克蘭、加薩我國都援助　外交部揭捐款細節

中2罷團指亂刪預算　顏寬恒：誤導民眾

快訊／學姊黃瀞瑩懷孕了　「終於出現奇蹟兩條線」

更多熱門

相關新聞

力爭不疊加稅率　經貿辦：與232條款合併討論有戰略考量

力爭不疊加稅率　經貿辦：與232條款合併討論有戰略考量

台美對等關稅上路，我國目前適用20%暫時性稅率，立法院外交及國防委員會14日開會邀請相關部會進行說明。根據經貿辦書面報告指出，我方主張將對等關稅和232條款合併討論，出自於戰略性考量，將力爭不以疊加原稅率方式處理，台美談判未來一旦達成協議，行政團隊將立即向國會與社會完整說明協議內容，並將完整協議文本送交國會審議。外交部報告則提到，將在台美經貿互補互利基礎上，持續向川普政府說明，台灣是美國重振製造業及鞏固AI領域全球領先地位不可或缺的夥伴。

台灣失去的不是川普　而是「方向」

台灣失去的不是川普　而是「方向」

時力要求內閣全面改組　726民意已做選擇「現在閣員無法回應人民」

時力要求內閣全面改組　726民意已做選擇「現在閣員無法回應人民」

郭智輝「睦鄰費」說惹眾怒　蘇清泉砲轟

郭智輝「睦鄰費」說惹眾怒　蘇清泉砲轟

朱立倫強烈譴責郭智輝失言　「藉反核補貼綠友友才是嚴重弊端」

朱立倫強烈譴責郭智輝失言　「藉反核補貼綠友友才是嚴重弊端」

關鍵字：

郭智輝侯漢廷關稅監察院經濟部設宴

讀者迴響

熱門新聞

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

亞洲盃發迷因圖　疑諷中華男籃遭逆轉

台中公車驚見「熊抱狼」　變態慣犯強鎖女學生

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

「仁川女神」PO泳裝照　邊荷律急：穿上衣服

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面