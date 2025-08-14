郭智輝被控關稅開獎當晚吃大餐　牛煦庭：對郭是很大的危機

▲經濟部長郭智輝14日被控在8月1日美國公告20％+N對台關稅當晚，在福容大飯店設宴。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市議員侯漢廷今（14日）指控經濟部長郭智輝在8月1日美國公告20％+N對台關稅當晚，在福容大飯店設宴，主題是「當我們快樂在一起」，與會成員包括監委趙永清。對此，國民黨立委牛煦庭表示，郭智輝擔任經濟部長一年多，好幾次沒辦法表現出苦民所苦、了解基層狀況，尤其現在關稅壓境，大家期待政府快速有效做出應對，如果部長對基層缺乏了解，恐怕處理這些事情過程中沒辦法得到人民，甚至國會的信任，「我想對他來講是很大的危機」。

侯漢廷14日在臉書表示，民進黨關稅談判失利，「國人擔憂恐懼，就在8/1公告20%+N（執政黨稱早知道）的當晚」，郭智輝優於日韓的承諾跳票，當晚不思反省，竟在福容大飯店設宴，主題是「當我們快樂在一起」，尤其，與會成員有趙永清，經濟部長宴請自己的監督單位監察院委員，毫不避嫌，官官相護。侯漢廷也提及，當年八八風災前，時任行政院祕書長薛香川吃父親節大餐被民進黨痛批，最後也被綠營轟下台，民進黨自己要不要同樣標準，來檢視郭智輝，要郭趕緊下台。

對此，牛煦庭14日受訪時說，郭智輝一直都以心直口快聞名，他覺得身為官僚要有政治敏感度，郭不是一次兩次了，已經擔任經濟部長一年多，但過程中好幾次沒辦法表現出苦民所苦、了解基層狀況，對於人民來說，是很容易失去信心做法；尤其現在關稅壓境，大家期待政府快速有效做出應對，如果部長對基層缺乏了解，恐怕處理這些事情過程中沒辦法得到人民，甚至國會的信任，「我想對他來講是很大的危機」。

針對趙永清也是座上賓，牛煦庭表示，很多機關應有的功能跟分際都已經失去，以監察院來說，從公務車事件等可以看到跟人民脫節；牛說，他認為不管行政官員或監委都不該跟基層脫節，當機關跟基層脫節，只會造成更大混亂。

針對侯漢廷的指控，經濟部稍早回應，該日餐敘是部長受醫界友人邀請出席，部長到場致意並與來賓寒暄後即離席。活動並非由本部或部長主辦，呼籲勿就片面資訊斷章取義或借題發揮，誤導公眾並損及他人名譽。