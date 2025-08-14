被點名應下台　教長：若無法回應期待「政務官要知所進退」

▲對於自己去留問題，鄭英耀表示，政務官要知所進退。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大罷免失敗後，內閣改組傳聞不斷，卓揆更提及「必要時，會對重要人事做應有處理」。被點名的教育部長鄭英耀今（14日）表示，自己來自學術界，能夠參與國家許多政策推動，是非常難得機會，我都心存感恩，但若是政策的推動，在團隊或者專業上無法呼應社會的期待跟需求，本來政務官就是要知所進退，並重申「進退要雍容優雅」。

立法院教文會今天邀請教育部長鄭英耀等人，逐條審查青年基本法草案。由於近期內閣改組傳聞不斷，行政院長卓榮泰日前更提及「必要時，會對重要人事做應有處理」，包括經濟部長郭智輝、鄭英耀等人都被點名應該下台，會前鄭英耀接受媒體聯訪，重申自己態度。

鄭英耀表示，自己來自學術界，而政務官本來就有專業理念，若理念一致且在專業能夠真正能夠回應國家政策發展，那麽當然就同行致遠。但若是在政策推動，在團隊上或者專業上沒辦法呼應社會的一些期待跟需求，「本來政務官就是知所進退」。並重申「進退要雍容優雅」，因為這是一個非常難得機會，能夠參與國家許多政策的推動，「我都心存感恩。」

媒體詢問鄭英耀被點名下台，可能是因為悍衛台灣主體性，鄭英耀則強調，任何一個國民都應該熱愛國家，應該有國家認同，這是毋庸置疑的。你可以叫美國人喜歡台灣文化，喜歡在台灣工作生活，但是他認同的還是美國，不能叫美國人來認同台灣。自己身為台灣人，就是要愛國家、認同台灣和中華民國，台灣就是一個主權獨立的國家，這沒有什麽好討論的、毋庸置疑。