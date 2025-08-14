　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拖行李搭電扶梯！他突然往後倒「年輕人秒接住」　暖心一幕被讚爆

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／台北捷運 Metro Taipei） 

▲後方年輕人接住前方旅客。（圖／翻攝自Facebook／台北捷運 Metro Taipei）

記者曾筠淇／綜合報導

「有沒有一瞬間，你也曾想伸手扶住身邊那位腳步不穩的長輩？」粉專「台北捷運」小編近日分享一張照片，有位年長的旅客拖著大行李搭乘電扶梯，沒想到身體卻往後傾倒，所幸後方的年輕人穩穩接住他。貼文曝光後，也引起網友討論。

粉專「台北捷運」小編近日發文分享，某日下午，在七張站通道層的扶梯上，有位年長的旅客拖著大行李，結果身體卻往後傾倒，這時，站在後方的年輕人注意到了，於是立刻出手，穩穩接住他。小編說，「這位年輕人不是一般旅客，而是我們的電聯車駕駛」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小編透露，這位年輕駕駛剛結束行車任務，雖然神情看起來疲憊，但反應依舊俐落果斷，就像是身體的本能。事後他們詢問該名駕駛，為什麼能這麼快的反應，結果對方則淡淡的說，「因為平常開電聯車，就須一直注意號誌、設備、乘客動態，久了，警覺就變成反射動作了」。

小編表示，這一扶，不僅穩住了前方的長輩，也讓人感受到「捷運人內建的機警與溫柔」。小編也提醒，搭乘電扶梯時，請握緊扶手、站穩踏階，若為年長者、行動不便、提大行李或推嬰兒車的旅客，建議改搭電梯，更安全也更安心。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「之前在台北車站的手扶梯也救過站在我前面的北北（伯伯），他原本想站穩卻一直往後倒，幸好我也及時後方穩住他，他穩定了還轉過身跟我說他嚇了一跳」、「幸好接住了，常常我都覺得前方的人都是風險」、「還好後面是有力人士！搭電梯是更適合的選擇」、「好溫暖」、「很棒的善舉」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／2週內第2起！高雄驚傳槍響　男頭部中彈亡
快訊／大谷翔平再創125年首見紀錄！
快訊／北市文山一分局遭搜索！　偵查隊長被帶走
快訊／逆孫棍棒狂敲頭、水果刀刺胸　嬤倒地慘死
中華隊大逆轉輸球！竟被亞洲盃官方嘲諷　籃協怒發聲
高雄議會財產申報曝　美女議員身家驚人！日本2地都置產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

林逸欣爸「診所1小物」爆紅！才1天就賣到缺貨　網喊：衝台南排隊

脫單指數飆破500%！2025桃花爆棚TOP3星座　正緣主動上門

北農連四波平穩價格蔬菜登場　颱風季照樣安心買！

今年已11個颱風生成　氣象署估：「正常年」僅盛行至9月

這種水千萬別喝！醫警告「超毒」：會讓你中風、不孕

東京、首爾都去過！「5天獨旅推哪1國」一票人超愛：去20次玩不完

台女跟團遊日「誤闖平交道遭撞亡」　業者：全力協助家屬處理後事

拖行李搭電扶梯！他突然往後倒「年輕人秒接住」　暖心一幕被讚爆

交往4年準備結婚！女友常拿哥嫂做比較　他心累：我拿什麼贏？

午後新竹以南防較大雨勢　下周又有低壓接近水氣增多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

【還以為是貓頭鷹！】厭世貓店長顧店臉超厭世XD

林逸欣爸「診所1小物」爆紅！才1天就賣到缺貨　網喊：衝台南排隊

脫單指數飆破500%！2025桃花爆棚TOP3星座　正緣主動上門

北農連四波平穩價格蔬菜登場　颱風季照樣安心買！

今年已11個颱風生成　氣象署估：「正常年」僅盛行至9月

這種水千萬別喝！醫警告「超毒」：會讓你中風、不孕

東京、首爾都去過！「5天獨旅推哪1國」一票人超愛：去20次玩不完

台女跟團遊日「誤闖平交道遭撞亡」　業者：全力協助家屬處理後事

拖行李搭電扶梯！他突然往後倒「年輕人秒接住」　暖心一幕被讚爆

交往4年準備結婚！女友常拿哥嫂做比較　他心累：我拿什麼贏？

午後新竹以南防較大雨勢　下周又有低壓接近水氣增多

48小時內對歐盟、加日密集反制　官媒：中國釋放一個強烈信號

家戶購屋比降至1.4%　買氣重回房地合一時期　

鹿希派監視器「抓包雙面人員工」！　暴怒還被嗆：要不是你誰早開扁

Sharp推出「零視覺干擾」除濕機　主打雨天「室內乾衣」還能烘鞋

每遇豪雨就撤離！馬太鞍堰塞湖納入災後重建條例附帶決議

林逸欣爸「診所1小物」爆紅！才1天就賣到缺貨　網喊：衝台南排隊

峮峮缺席《飢餓》錄影遭網轟！親上火線曝原因　「哭泣求助」反應惹心疼

上手銬搭囚車！金建希「模樣狼狽」接受檢方偵訊　調查干政收賄案

劉榮華檢察官解析消費糾紛與打詐防詐案例　華醫邀民眾聆聽

快訊／2週內第2起！高雄岡山驚傳槍響　50歲男頭部中彈亡

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

生活熱門新聞

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

「仁川女神」PO泳裝照　邊荷律急：穿上衣服

親家注音不唸「ㄑㄧㄣ」！正確解答曝光　大票人看傻

館長遊深圳嘆台灣車貴　她曝在地情況

士林夜市滿血復活！驚人改動觀光客看呆

消費同志、唐氏症！眼鏡品牌JINS道歉了

台女跟團遊日遭撞亡　業者回應

小鋼炮楊柳飆車　甩雨紫爆！

離譜台南私廚！　14萬月子餐「一天一頓」用邊角料敷衍

更多熱門

相關新聞

捷運藍線探索新玩法！「台中通APP」數位集章拚抽獎火熱進行中

捷運藍線探索新玩法！「台中通APP」數位集章拚抽獎火熱進行中

台中市政府為了迎接開工的捷運藍線，特別推出結合科技與旅遊趣味的「捷運藍線數位集章活動」，於父親節8月8日正式啟動，一路熱鬧到9月8日！只要動動手指、用《台中通》APP掃描藍線預定站點，就能解鎖專屬徽章、兌換限量運動臂包，還有機會抽中藍色手機、自行車、行李箱等多項豐富好禮！

北捷「1隱藏免費服務」曝光　大票女生讚： 好貼心

北捷「1隱藏免費服務」曝光　大票女生讚： 好貼心

「進站要嗶卡」英文怎麼說？答案竟藏皮卡丘

「進站要嗶卡」英文怎麼說？答案竟藏皮卡丘

捷運警員休假捕獲偷拍狼　手機藏海量「褲縫照」

捷運警員休假捕獲偷拍狼　手機藏海量「褲縫照」

離捷運7分鐘！新北泰山社宅210戶

離捷運7分鐘！新北泰山社宅210戶

關鍵字：

電扶梯年長者行李廂台北捷運捷運

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

亞洲盃發迷因圖　疑諷中華男籃遭逆轉

快訊／柯文哲抵北院開庭！學姊黃瀞瑩挺孕肚旁聽

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面