拖行李搭電扶梯！他突然往後倒「年輕人秒接住」　暖心一幕被讚爆

▲後方年輕人接住前方旅客。（圖／翻攝自Facebook／台北捷運 Metro Taipei）

記者曾筠淇／綜合報導

「有沒有一瞬間，你也曾想伸手扶住身邊那位腳步不穩的長輩？」粉專「台北捷運」小編近日分享一張照片，有位年長的旅客拖著大行李搭乘電扶梯，沒想到身體卻往後傾倒，所幸後方的年輕人穩穩接住他。貼文曝光後，也引起網友討論。

粉專「台北捷運」小編近日發文分享，某日下午，在七張站通道層的扶梯上，有位年長的旅客拖著大行李，結果身體卻往後傾倒，這時，站在後方的年輕人注意到了，於是立刻出手，穩穩接住他。小編說，「這位年輕人不是一般旅客，而是我們的電聯車駕駛」。

小編透露，這位年輕駕駛剛結束行車任務，雖然神情看起來疲憊，但反應依舊俐落果斷，就像是身體的本能。事後他們詢問該名駕駛，為什麼能這麼快的反應，結果對方則淡淡的說，「因為平常開電聯車，就須一直注意號誌、設備、乘客動態，久了，警覺就變成反射動作了」。

小編表示，這一扶，不僅穩住了前方的長輩，也讓人感受到「捷運人內建的機警與溫柔」。小編也提醒，搭乘電扶梯時，請握緊扶手、站穩踏階，若為年長者、行動不便、提大行李或推嬰兒車的旅客，建議改搭電梯，更安全也更安心。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「之前在台北車站的手扶梯也救過站在我前面的北北（伯伯），他原本想站穩卻一直往後倒，幸好我也及時後方穩住他，他穩定了還轉過身跟我說他嚇了一跳」、「幸好接住了，常常我都覺得前方的人都是風險」、「還好後面是有力人士！搭電梯是更適合的選擇」、「好溫暖」、「很棒的善舉」。