捷運警休假搭捷運捕偷拍狼　來不及關機...手機藏海量「褲縫照」

記者邱中岳／台北報導

北市捷運警察隊一分隊1名小隊長，7日休假期間，到西門町吃晚餐，結束後搭捷運準備返家，但是卻發現一名男子正在偷拍短褲辣妹，當下上前詢問，男子聞風拔腿想逃，最後仍在閘口被壓制，警員回頭找被害女子時，她已搭車離去，警方也在手機裡面查獲大量不明女子的「褲縫」照片。

警方調查，49歲的警員趙錦龍，在7日當天輪休，於晚上7時許吃完晚餐，準備從捷運西門町站搭車返家，卻在月台發現1名23歲楊姓男子行跡鬼祟，將手機放在手提包的側面網袋，並且朝著穿著寬鬆短褲的女子褲底偷拍，趙姓警員當下上前盤問對方，質問「你是不是在偷拍」。

▲捷運警員休假搭捷運返家，當場捕獲野生偷拍狼。（圖／記者邱中岳翻攝）

楊姓男子因為心裡有鬼，聽到趙的詢問拔腿就跑，雙方追逐到閘口處，趙姓警員趁楊在刷卡出站時，直接翻過刷卡閘口逮人，並當場將人押制在地，直到被逮楊姓男子還不斷掙扎，企圖想要關閉錄影功能，但趙姓警員堅持直到支援警力抵達，才鬆手讓警方取得手機裡的相關證物。

警方發現，楊姓男子的手機裡面並沒有裙底風光，但是有多名身分不詳的辣妹身穿不同款式的「褲縫」照，也就是透過短褲和大腿間的縫隙，拍攝內褲或下體，且當天被偷拍的女子也已經搭車離去，也將持續通知相關被害人到案說明，訊後也依照妨害應隱私，交由北市警局萬華分局西門町派出所移送法辦。

休假逮偷拍狼的捷運警察隊一分隊小隊長趙錦龍，49歲，曾經在北市特勤中隊擔任特勤隊員，後來又轉任婦幼警察隊、捷運警察隊等單位，趙表示，當天因為透過觀察楊拿手提包以及擺放手機的位置、角度，研判可能在偷拍女子，才會當場揭穿楊嫌的偷拍行為。