「進站要嗶卡」英文怎麼說？Google翻譯竟藏皮卡丘...網狂歪樓

Google翻譯功能非常方便，看到不熟悉的詞彙，或者臨時想要把中文翻成英文，直接在Google翻譯上打出來，就能獲得解答。近日就流傳一段翻譯，是「進站要嗶卡」的英文要怎麼說？結果Google翻譯的答案出乎意料，也意外引起討論。

近日有網友發現，如果在Google翻譯上，設定從繁體中文（台灣）翻成英文，並且輸入「進站要嗶卡」，顯示的結果竟然是「You need a Pikachu to enter the station」，這串英文偷偷藏著皮卡丘！

後來粉專「Big City遠東巨城購物中心」也貼出這個翻譯結果，並且表示「道理我都懂，但皮卡丘要去哪裡領？」吸引8000多人按讚，引起熱烈討論。

不少網友都在留言處表示，「這翻譯很可愛」、「突然看懂之後會笑欸」、「我也想要一隻」、「我以為搞笑，還真的這樣翻」。還有網友回應，「要去大木博士家領」、「要皮卡丘，可能要先找到小智」、「請火箭隊幫你找」、「是不會路邊收服嗎？拿出你的神奇寶貝球啊」。另有人指出，進站要刷卡翻成「Please tap your card to enter the station.」可能比較適合。