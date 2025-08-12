不只借傘！北捷「1隱藏免費服務」曝光　大票女生讚： 好貼心

▲北捷7月起，每一站詢問處，都免費提供生理用品給臨時需要的女性朋友，以預防尷尬狀況。（圖／翻攝自台北捷運 Metro Taipei臉書）

圖文／CTWANT

台北捷運相當方便，除了提供旅客免費借廁所，還有許多貼心服務。為了避免女性遇到意料之外的月經，全線各車站詢問處都備有衛生棉，讓忘記攜帶或有臨時需要的人可以立刻領取使用，避免尷尬狀況，引發一番討論。

「那個來了又忘記帶？」台北捷運在臉書粉專指出，捷運的暖心服務再升級，每個女性都曾遇過突然其來「好朋友」來訪，現在不用再擔心沒帶到或借不到，每一站都備有女性生理用品，讓乘客在需要時能多一份安心，少一分慌張。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北捷運強調，「我們在意妳的小細節，願每一趟旅程都更貼心」，女性生理用品領取地點為台北捷運各車站「詢問處」，有需要可以放心開口，「我們一直都在」。

消息曝光後，掀起熱議，網友紛紛狂讚：「北捷超級貼心的服務，讚啦！」「台北捷運很用心」、「這個服務好貼心」、「足感心耶，有愛的捷運！」不過，也有人擔心愛心會被濫用，希望可以有預防措施，「不知道有沒有登記，沒有的話，上下午服務人員不一樣，1天4包起跳耶」。

另外，也有人透露，女生廁所內有販賣機，「投10元2包單包裝衛生棉跟衛生紙投10元2包單包裝」。據了解，捷運車站廁所附近，均設置衛生棉販賣機，投幣10元可購買2片，供旅客購買使用。台北捷運表示，會持續加強各項措施與服務，打造體貼女性旅客的友善環境。

延伸閱讀

▸ 中颱楊柳進逼！菜販急喊「買2顆高麗菜回家」：未來兩週會感謝自己

▸ 49歲媽媽懷第二胎！男友知情後跟她分手 一票人：很殘酷但現實

▸ 原始連結