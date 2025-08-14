　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

因應關稅衝擊　經貿辦：930億產業振興方案今再增加200億

▲▼經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣 立法院外交委員會 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立委徐巧芯今（14日）質詢行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣時問到，930億產業振興方案金額會不會調高？顏慧欣回應，就她理解，今天行政院會通過增加200億規模。

立法院外交及國防委員會14日邀請外交部長、經濟部次長、財政部次長、農業部次長、行政院經貿談判辦公室副總談判代表報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」並備質詢。

因應關稅衝擊，政院先前宣布已投入930億支持方案，國民黨立委徐巧芯今質詢行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣時表示，剛才報告還是官腔、喪事喜辦，不談受疊加關稅的產業到底受哪些影響？雖然提出930億預算，但現在台美關稅都還沒談完，編這個數額數據到底哪裡來？

徐巧芯也詢問，三項輸美重要產品包括自行車的最惠國稅率到底是多少？顏慧欣則說，數字或許可做進一步調查。徐則質疑，數據都網路查得到，為什麼公開質詢妳卻不知道？顏經與幕僚確認後表示，約5.6%上下。徐又說顏選的是最低值，非電動、63.5公分輪胎稅率為11%，今天問妳不清楚要回去查，說關稅談判不是一個產品一個產品談，但實際影響到的就是每個產品，11%關稅加上20%就是高達31%，這樣以後61公分以上怎麼生存？

徐巧芯也問到，經濟部長郭智輝說關稅會比日韓好，但其實是更差，930億的產業振興方案會增加？顏慧欣回應，關稅從32%降至20%，結果沒有比原本預期差。徐巧芯質疑，那先前郭智輝說什麼？說台積電已投資1650億，條件會好於日韓，有信心比日韓低，結果現在日韓15%，日本還不是疊加性關稅，這樣跟主要競爭國比優勢在哪？並要求顏慧欣收回她的話。930億產業振興方案金額會不會調高？顏慧欣回應，就她理解，今天行政院會通過增加200億規模。

