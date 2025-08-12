　
社會焦點

運11萬包私菸拒繳600萬罰鍰　新北男透天厝慘被查封...擇期拍賣

▲載運11萬包私菸拒繳600萬罰鍰　新北男透天厝今遭查封。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲載運11萬包私菸不繳600萬不繳，男貢寮透天厝遭執行署查封。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市貢寮區55歲黃姓男子替私梟載運136箱、共11萬包私菸遭查獲，因拒絕供出幕後藏鏡人，未獲減刑，新北市政府裁罰最高額600萬元。法務部行政執行署宜蘭分署多次催繳未果，今（12日）上午前往查封其名下透天厝，並預告將擇日法拍。

宜蘭分署指出，黃男於2024年10月間，趁夜間駕駛友人貨車，在新北市瑞芳區水湳洞漁港載運136箱、共11萬包私菸時，被海巡署偵防分署查獲。黃聲稱是受綽號「大師」的唐姓男子指示，到漁港接運貨物至新北市五股交流道附近貨運公司旁路邊，由他人接應，並表示不知貨為私菸；隨後改口承認知情，稱唐男曾謊稱菸品附有發票，事後才告知為無購貨證明的私菸。

新北市政府認定黃、唐2人有故意共同運輸私菸行為，依《菸酒管理法》裁罰最高額600萬元，並沒入全數11萬包私菸，市價合計約682萬元。刑事部分全案仍在偵辦中，黃男因未交代幕後主使，無法獲減刑。

宜蘭分署執行官鄧順生表示，多次催繳罰鍰均遭黃男置之不理，今上午11時許帶隊前往黃男位於貢寮區的透天厝實施查封；若仍不繳納，將依法拍賣。他並強調，走私行為將面臨嚴厲法律制裁，民眾切勿以身試法，執行機關對此類裁罰將嚴格落實、絕不寬貸。

更多新聞
