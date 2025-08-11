新北中環公園完工今啟用　侯友宜：塭仔圳開發重大里程碑

▲中環公園打造安全兒童遊具及長輩運動設施，提供在地居民休憩娛樂好去處。（圖／新北市地政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府積極開發新泰塭仔圳市地重劃區，塭仔圳第一座特色公園「中環公園」日前已完工，市長侯友宜今（11日）前往視察時，宣布中環公園即日起正式啟用，不僅提供在地居民休憩娛樂好去處，更象徵塭仔圳建設的重大里程碑。

侯友宜表示，塭仔圳地區過去五十年不變，現正改變中，從滯洪池、排水箱涵、道路、停車場到公園等基礎建設，逐漸讓塭仔圳化身都會生活的好地方。他提到，塭仔圳重劃區共397公頃，預計興建38座公園，今日迎來首座特色公園落成啟用，未來各項建設也將按部就班陸續到位。

▲塭仔圳第一座特色公園「中環公園」日前已完工，市長侯友宜11日宣布即日起正式啟用。

侯友宜指出，中環公園位置絕佳，方便周邊市民朋友前往，公園融合塭仔圳「黑手職人」等傳統產業特色，並打造安全兒童遊具及長輩運動設施，更整合滯洪與生態教育功能，成為都會中心兼具實用、環境永續與地方文化的特色公園。

地政局說明，中環公園位於新莊中環路、幸福路與泰林路口，為塭仔圳第一座特色公園，在設計之初就攜手當地居民共創藍圖，其設計理念榮獲2024年中華民國不動產協進會「國家卓越建設獎」、「最佳規劃設計類優質獎」的肯定。此外，公園巧妙將既有低窪地帶改造為親水生態滯洪池，雨季時用雨水積磚蓄水，枯水期啟動儲水補注，成為城市中生態跳島的一部分，實現自然共居的幸福日常。

▲公園融合塭仔圳「黑手職人」等傳統產業特色。