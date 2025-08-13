楊柳颱風侵台　台電雲林區處全力戒備應戰

▲台電雲林區營業處派員加強線路巡視維護，進行預防性礙子清洗、樹木修剪，減少樹木碰觸及毀損線路。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

因應楊柳颱風襲台，台電雲林區營業處今日上午8:00成立「緊急應變小組」，整備自有人力及承攬商逾200多位工程人員、出動236輛搶修車輛及近80具搶修機具，動員最大能量投入修復作業，全力戒備待命。

為防止楊柳颱風可能帶來的停電事故，台電雲林區營業處已派人加強線路巡視維護，進行預防性礙子清洗、樹木修剪，減少樹木碰觸及毀損線路，並針對地勢較低窪的變電所裝置防水閘門做好擋水措施、完成抽水機測試，以預防及減輕颱風帶來的影響及災害。

此次風災為增進搶修效率，台電雲林區處與雲林縣政府加強配合聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，當即向雲林縣政府提出支援請求，協助清除路樹及搶通坍塌道路。

台電雲林區營業處也提醒民眾，如果看到電線掉落或出現外露狀況，立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。電力搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，請遇到停電狀況民眾多多體諒!。

民眾若發生停電事故，請利用台電1911客服專線或雲林區處停電通報電話(05-5323927)，告知您停電的住址及聯絡方式，以利台電搶修人員以最快的速度為您點亮燈火，順利復電。

