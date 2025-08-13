颱風加豪雨！雲林沿海文蛤「幾乎全毀」　張麗善盼政府補助

▲雲林文蛤延遲性損害近日出現大量死亡災情。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

丹娜絲颱風及0728西南氣流連續暴雨，嚴重影響雲林沿海鄉鎮養殖漁業區，尤其文蛤延遲性損害近日出現大量死亡災情。縣長張麗善昨（12）日會同農業部水產試驗所、口湖鄉公所、雲林縣養殖漁業發展協會、養殖業者等進行現場勘查，呼籲農業部盡速啟動天然災害救助，協助養殖漁民度過難關。

張麗善縣長表示，雲林縣文蛤養殖面積約3,464公頃，產量約31,450公噸，產值約17.1081億為全國第一，主要分布台西鄉、口湖鄉，養殖皆超過1300公頃。此次文蛤受連續暴雨損害，口湖鄉公所速報受損面積已達268多公頃，今日縣府邀集公所、水試所專家、地方養殖業者現勘，文蛤實際損失情形達到五、六成，如加上接續的延遲性損害，可說血本無歸無法收成，已達天然災害救助標準。

▲雲林文蛤受連續暴雨損害，口湖鄉公所速報受損面積已達268多公頃。（圖／記者游瓊華翻攝）

農業處副處長蔡耿宇表示，依據漁業天然災害查報及救助程序，通報鄉公所彙整災損速報資料，俾由縣府依漁業災情速報損失面積達百分之五以上，認定為災害損失，縣政府將會同所在地鄉公所及水試所抽樣速報災損範圍受災戶百分之三戶數，以確認災損程度達20%時，建議中央啟動救助事宜。

口湖鄉長李龍飛表示，公所會持續配合縣府、農業部，以最快的速度幫助業者將損失降到最低，並能儘速復養，讓生活回到正軌。

農業部水試所副研究員林志訓表示，今日所勘查的養殖池，文蛤死亡率幾乎百分之百，籲請農民按照程序向公所申報，再彙報縣府以提送到中央。同時也提醒漁民，養殖池內死蛤清理完後，塭水與塭底土壤務必消毒，再重新放養。

農業處提醒沿海各鄉鎮養殖漁民如有災損，請立即通報鄉鎮公所，縣府將立即啟動會勘確認後，函報農業部啟動天然災害救助，減少漁民損失。

▲雲林縣文蛤養殖面積約3,464公頃，產量約31,450公噸，產值約17.1081億為全國第一。（圖／記者游瓊華翻攝）