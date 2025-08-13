貝佐斯19歲繼子搬出上億豪宅！大學宿舍組裝家具　媽：好心碎

▲桑切斯今年6月與貝佐斯完婚（左圖），如今19歲的兒子伊凡（右圖左）離家上大學。（翻攝Lauren Sanchez Bezos IG）

圖文／鏡週刊

55歲前電視主播桑切斯（Lauren Sanchez Bezos）今年6月二婚嫁給亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），如今又迎來人生大事，她的19歲寶貝兒子伊凡（Evan Whitesell）離家上大學，讓她百感交集，在社群網站貼出伊凡在大學宿舍組裝家具的照片，直呼好心碎。

桑切斯日前在IG限動貼出伊凡在宿舍組裝家具的照片，寫道：「今天送伊凡去大學報到。18年的早起、宵夜和家庭晚餐……然後他就在那裡，自己動手組裝宿舍的櫃子。這是件小事，但在那一刻，我看見了他人生新篇章的開始。」最後寫下：「驕傲、心碎、感恩。」心情五味雜陳。

桑切斯今年初就曾透露，伊凡錄取邁阿密大學（University of Miami），暗示他將到赫伯特商學院（Herbert Business School）主修商科。

▲伊凡獨自在大學宿舍裡組裝櫃子，媽媽桑切斯心情五味雜陳。（翻攝Lauren Sanchez Bezos IG）

桑切斯和貝佐斯結婚後，共同照顧7名子女，桑切斯前夫派屈克懷塞爾（Patrick Whitesell）育有伊凡與17歲女兒艾拉（Ella），與前男友、NFL球星東尼岡薩雷斯（Tony Gonzalez）則有一名24歲長子尼科（Nikko）。貝佐斯則與前妻麥肯齊史考特（MacKenzie Scott）有3子1女，女兒領養自中國，唯一公開名字的只有長子普雷斯頓（Preston）。

桑切斯和貝佐斯及孩子們關係融洽，6月他們在義大利威尼斯辦婚禮時，伊凡和尼科就陪媽媽走上紅毯，場面溫馨。夫妻經常帶孩子們外出聚餐，為了不錯過伊凡上大學的重要時刻，他們還特地將蜜月安排在兒子上大學前結束，夫妻倆早前還被拍到在西班牙伊比薩島狂歡。

幸運的是，伊凡的大學離家並不遠。根據《美國房產經紀網》（Realtor.com）報導，貝佐斯家位於邁阿密名流雲集的印地安溪島（Indian Creek Island），該地區有「億萬富翁地堡」之稱，鄰居包括美式足球球星湯姆布雷迪（Tom Brady）、美國「第一千金」伊凡卡（Ivanka Trump）等。

▲貝佐斯和桑切斯在 印地安溪島擁有3套房產，總價達2.34億美元。（翻攝Realtor.com）

2023年，貝佐斯宣布將主要住所從西雅圖搬到佛州，理由是想更靠近父母，但媒體爆料，搬家還讓他省下至少6.1億美元（約新台幣182.6億元）的所得稅。

搬到佛州後，貝佐斯已在印地安溪島買下3套房產，2023年先入手兩棟相鄰豪宅，分別約6,800萬美元（約新台幣20.3億元）與7,900萬美元（約新台幣23.6億元）；2024年又加碼買了第3棟6房豪宅，成交價8,700萬美元（約新台幣26億元）。目前貝佐斯夫妻倆暫住這棟8,700萬美元的豪宅，等另外兩棟重新裝潢後再搬過去。

除了佛州，貝佐斯在西雅圖、華盛頓、紐約、洛杉磯、夏威夷等地都有房產，還擁有德州40萬英畝的巨大牧場。



