趕在美俄峰會前！　歐洲領導人、澤倫斯基今「與川普視訊會談」

▲美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普15日預計在阿拉斯加州的美國軍事基地「愛爾門道夫與李查遜聯合基地」（Joint Base Elmendorf-Richardson）與俄羅斯總統普丁舉行高峰會談「普普會」。而歐洲多國領袖也商定於13日舉行視訊會議，與美國總統川普對話，爭取支持烏方立場，而烏克蘭總統澤倫斯基也會親自前往德國，出席這場線上會談。

根據《法新社》報導，德國總理梅爾茨邀請澤倫斯基、法國、英國等歐洲領袖以及歐盟與北約秘書長參加13日下午的視訊會議，並在第二輪會議中與川普及美國副總統范斯對話。

值得注意的是，美國與俄羅斯並未安排澤倫斯基出席15日的「普普會」，讓外界更加擔心烏克蘭恐被迫作出讓步，憂心停火條件中會包含讓烏克蘭割地的要求。而這場美俄高峰會談，也是自俄羅斯3年前全面入侵烏克蘭以來，兩人的首次會晤。

歐盟國家的領袖們12日再度重申，「烏克蘭有選擇自己命運的固有權利」，並警告「國際邊界不能透過武力改變」。俄羅斯軍隊目前佔領了烏克蘭約五分之一的領土。澤倫斯基則明確表態，不會從俄方聲稱擁有主權的頓巴斯地區撤軍。

梅爾茨辦公室指出，此次線上會議將討論「進一步對俄施壓的方式」及「可能的和平談判準備以及領土爭議與安全議題」。與會者包含芬蘭、法國、英國、義大利、波蘭、烏克蘭、歐盟委員會以及理事會的領導人，還有北約秘書長、川普以及范斯。

英國首相施凱爾、法國總統馬克宏與德國總理梅爾茨則會與「烏克蘭軍事支持意願聯盟」成員舉行另一輪會談。

川普11日在白宮表示，普普會不太可能立即有重大突破，但預期與普丁會有「建設性的對話」，並形容這是一次「試探性會面」，甚至提到「最終會有一些交換與領土變動」。

俄羅斯方面則堅持，若要達成和平協議，基輔必須從莫斯科聲稱擁有主權的多個地區撤軍、承諾中立、不再接受美歐軍事援助，並排除加入北約。烏克蘭則強調絕不承認俄方對其領土的控制，就算要承認奪回失地只能透過外交，而非戰場。

烏方12日表示，東部前線的部分區域正爆發「激烈」戰鬥，俄軍近日在一條狹窄但戰略重要的戰線迅速推進。澤倫斯基在社群媒體寫道，「我們看到俄軍並沒有打算結束戰爭」。他警告，俄方的動作反而顯示正準備新一輪攻勢，情勢短期內恐難降溫。