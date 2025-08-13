　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美前總統拜登女兒艾希莉傳「提出離婚」　結束13年婚姻

美前總統拜登女兒艾希莉（中）傳「提出離婚」。（翻攝自艾希莉IG）

▲美前總統拜登女兒艾希莉（中）傳「提出離婚」。（翻攝自艾希莉IG）

圖文／鏡週刊

美國前總統拜登的44歲女兒艾希莉（Ashley Biden），近期傳出向結婚13年的整形外科醫師丈夫克萊因（Howard Krein）提出了離婚，結束2人的婚姻關係。

綜合外媒報導，艾希莉是在2012年與整形外科醫師丈夫克萊因結婚，雙方在美國德拉威爾州格林維爾舉行婚禮，並且融合了女方天主教信仰和男方的猶太血統。婚宴則是在拜登家族位於威爾明頓（Wilmington）的湖畔別墅舉行。

當時拜登受訪表示，自己一直告訴艾希莉，要練習在教堂走道上走來走去，他還預告在儀式上會非常的激動。拜登還說，「他（克萊因）就是對的人，他也在找一個很棒的女人」。

據了解，艾希莉是透過胞兄博拜登（Beau Biden，2015年腦癌過世）認識了克萊因。她當時還在民主黨全國代表大會提及自己的婚禮，「我爸爸還騎著四輪車到處晃，布置餐具、擺植物，他相當地激動」。

艾希莉當時也說，拜登在走紅談時曾提到，永遠會是自己最好的朋友，「這麼多年過去了，你仍然是我最好的朋友」。


08/12 全台詐欺最新數據

542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

拜登艾希莉離婚婚姻鏡週刊

