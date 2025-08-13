歐洲軍工業3倍速度擴張　備戰態勢全面升級

▲擴張幅度最大的是德國萊茵金屬與匈牙利國有國防公司N7 Holding在匈牙利瓦爾帕洛塔建造的大型彈藥與炸藥生產基地。（翻攝自德國萊茵金屬臉書）

圖文／鏡週刊

歐洲武器工廠正以和平時期3倍的速度擴張，新增工業開發面積已超過700萬平方米，象徵著一次歷史級別的重新軍備行動。自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，歐洲武器生產基地的建設進入高速成長期。《金融時報》利用雷達衛星數據分析了涵蓋37家公司、共150處設施，結果顯示歐洲長期承諾的國防復興，已經從政策言辭和支出承諾轉化為真實的建設行動，背後推動力是公共補貼的大規模注入。目前歐盟各國正為如何在美國承諾可能動搖的情況下，維持對基輔的軍援並重建本國庫存而爭論不休。

《金融時報》透過超過1千次雷達衛星掃描，追蹤與彈藥及飛彈生產相關的設施變化，這兩者是西方支援烏克蘭的最大瓶頸。歐洲太空總署運營的Sentinel-1衛星發射雷達脈衝並記錄回波，能揭示地表變化，數據顯示約三分之一設施出現擴張或施工跡象。

這些工程規模與分布顯示，歐洲正從和平時期的即時制生產，轉向建立能長期應對戰爭的工業基礎。亞太論壇高級研究員、前北約軍控主任阿爾伯克（William Alberque）指出，這是深層且結構性的變化，將在中長期徹底改變國防產業。一旦大規模生產炮彈，金屬與炸藥的流通加快，就會降低飛彈製造的成本與難度。

大多數國防集團因安全考量拒絕評論。分析顯示，變化區域面積從2020至2021年間的79萬平方米，激增至2024至2025年的280萬平方米。照片證實，這些變化包括開工前的挖掘、新建築物、鋪設道路與各類施工。擴張幅度最大的是德國萊茵金屬與匈牙利國有國防公司N7 Holding在匈牙利瓦爾帕洛塔建造的大型彈藥與炸藥生產基地。第1座工廠於2024年7月落成，生產KF41「山貓」步兵戰車用的30毫米彈藥，未來還將生產155毫米炮彈、120毫米坦克彈藥，並設置炸藥工廠。

雷達影像可捕捉在普通衛星圖中難以察覺的細節。《金融時報》選用相同季節影像，以減少季節性干擾，並避免與其他活動混淆。而炸藥廠常見的土堤與小型建築，在光學影像中不易辨識。

《金融時報》分析檢視了88個與歐盟「彈藥生產支援行動」（ASAP）相關的場址。該計畫投資5億歐元，解決彈藥與飛彈生產瓶頸。其中20個場址可見大規模新建，14個為小型擴張，其餘則未見變化。比較結果顯示，獲ASAP資助的公司擴張速度明顯快於未獲資助者。在英國北部的BAE系統工廠，由於重用既有廠房，因此未偵測到工程。

拉脫維亞外長布拉澤（Baiba Braže）表示，這是非常正面且急需的發展，但國防產業必須有效運用納稅人的資金，並準備交付北約日益增加的需求。ASAP場址的主要變化集中在炮彈生產，這反映了彈藥的優先性以及廠房對空間的巨大需求。歐盟國防事務專員庫比柳斯（Andrius Kubilius）表示，自俄羅斯入侵以來，歐洲年產彈藥能力已從30萬發提升至今年底的200萬發。其中萊茵金屬的擴張將占據重要份額，其155毫米炮彈產能將從2022年的7萬發，增至2027年的110萬發。

雖然潛在產能大幅提升，但實際產量可能低於預期，且難以精準評估ASAP的直接效果，因為許多企業早在2023年該計畫公布前，就已有擴張規劃。其他公共支出同樣助力擴張，例如德國飛彈製造商MBDA在施羅本豪森總部，自2022年以來新增9萬4千平方米的道路與建築。該廠獲ASAP 1,000萬歐元資助，以擴大「Enforcer」肩射飛彈生產，同時還獲北約56億美元委託，在歐洲生產多達1千枚「愛國者」GEM-T型地對空飛彈，並建立主要零件生產。

挪威國防科技公司孔斯貝格（Kongsberg）於2024年6月啟用新飛彈廠，獲得6億4千萬挪威克朗資金，其中1千萬歐元來自ASAP，使總產能呈指數級增長。英國BAE系統公司在英國彈藥廠，自2022年以來投資超過1億5千萬英鎊。南威爾士格拉斯科德廠正進行大規模挖掘，新炸藥填充設施啟用後，155毫米炮彈產能將提升16倍。

歐盟正談判新的15億歐元國防計畫，將複製ASAP模式並資助聯合採購，同時推動飛彈、防空、火炮與無人機等領域的產能擴張。製造商普遍肯定ASAP計畫。挪威芬蘭製造商納莫（Nammo）表示，該計畫對其關鍵投資至關重要，獲得約5,500萬歐元，用於提升炮彈、推進劑與火藥生產，並參與另一項總額4,140萬歐元的合作項目。納莫在芬蘭維塔沃里的廠區明顯擴張。

專家指出，遠程打擊能力仍是歐洲與北約的薄弱點，俄羅斯在這方面的速度明顯領先。奧斯陸大學研究員霍夫曼（Fabian Hoffmann）認為，飛彈是北約嚇阻俄羅斯地面部隊的關鍵前提。在俄方動員速度遠超對手的情況下，建立可信的報復能力是唯一辦法，而這需要大幅擴大產能。然而，長程飛彈的小型噴射引擎與炸藥填充，仍是歐洲飛彈生產的最大瓶頸，未來可能成為歐盟投資重點。



