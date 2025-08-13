台灣「1私校」全球排名狠甩清大成大！畢業生起薪近7萬

▲中國醫藥大學畢業生起薪達6萬6千元。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

最新出爐的「2026全球最佳大學」排名超驚人，台灣共有9所大學上榜全球前1000名。其中，國立台灣大學排名第248名，而中國醫藥大學則以第314名的亮眼成績，直接把清大、成大都比下去。此外，中國醫畢業生薪資前景也十分看好，平均起薪為6萬6千元，三年後更可望領到7萬3千元，

「美國新聞與世界報導」（U.S. News & World Report）公布「2026全球最佳大學」排名，涵蓋全球104個國家、共2251所大學。台灣共有9所大學擠進前1000名，其中，國立台灣大學以第248名的成績領先，出人意料之外的是，私立中國醫藥大學超車清大、成大，排名第314名。其他入榜的大學還包括國立清華大學（第506名）、國立成功大學（第620名）、國立陽明交通大學（第625名）、亞洲大學（第703名）、國立台灣科技大學（第891名）、國立台灣師範大學（第930名）和台北醫學大學（第937名）。

《網路溫度計DailyView》發布的「全台大學就業出路十大口碑榜」顯示，中國醫藥大學今年第一次衝進前10名，儘管該校在104人力銀行的《大學品牌力》綜合評選中未上榜，但在「校友薪資」這項單獨指標中表現出色，竟然直接跟台大、成大、政大、陽交大、北醫等超強名校並列第1名。

另外，在薪資前景上，一項針對2024年畢業生的薪資調查顯示，中國醫藥大學畢業生平均起薪為6萬6千元，三年後的薪資更是提升至7萬3千元，薪資成長幅度穩定，讓人稱羨。



