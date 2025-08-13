綠營內部互批「厭男、厭女」　沈富雄酸：其實大家厭的是賴清德

▲立法委員王義川言論遭性平部譴責。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨性平部日前譴責立委王義川評論台中市長盧秀燕粉底液價格與外貌言論，引起黨內與支持者不滿，政論節目主持人李正皓更檢舉性平部主任李晏榕厭男、中常會陳茂松也痛批「好像自己是聖女、仙姑一樣」。對此，前立委沈富雄今（13日）大酸，黨之將傾，必有妖孽，「她說你厭女，你說她厭男」。厭來厭去，其實，大家厭的是賴清德，大家厭的是民進黨！

民進黨性平部日前譴責，黨內立委王義川嘲諷台中市長盧秀燕的粉底液價格與外貌的言論，更強調「我們不要厭女的台派，厭女言論不應該是政治攻防工具」，引起各界議論。

事後，不僅發言人卓冠廷痛批「不支持毫無高度的切割」、政論節目主持人李正皓檢舉民進黨性平部主任李晏榕「厭男」要求對方下台，中常會陳茂松更痛批，自己人砍成這樣，要看一下怎麼回事、不要斷章取義，什麼性平問題？婦女部現在改這樣？李晏榕直接寫一寫就對外發文，「好像自己是聖女、仙姑一樣」，自己黨裡面不應該這樣砍。

對此，沈富雄表示，黨之將傾，必有妖孽，「她說你厭女，你說她厭男」。厭來厭去，其實，大家厭的是賴清德，大家厭的是民進黨！

▼前立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／啟思民本基金會）