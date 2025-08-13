王義川「粉底液失言」吵不停　賴清德3裁示：追求進步價值不停歇

▲民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）



記者杜冠霖／台北報導

台中市長盧秀燕日前勘災不脫妝，被綠委王義川酸，「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」。被民進黨性平部罕見重話痛批，外貌羞辱是最膚淺的攻擊，我們不要厭女的台派。引起部分支持者、黨公職不滿。今（13日）民進黨中常會上，陳茂松、王世堅2人更是為此互槓。據轉述，黨主席賴清德最後裁示，民主政黨自然有多元聲音，要秉持3原則，面對面溝通、理性對話、堅持理念，民進黨是一個民主、進步的政黨。我們對民主理念的堅持，對進步價值的追求，不曾停歇腳步。

據了解，中常會上，與王義川同屬正國會派系的中常委陳茂松則開嗆李晏榕「自以為聖女、仙姑」，認為未內部會議就公開批判是犯上。王世堅則發表不同意見，兩人會中就槓起來，直到散會後，陳茂松仍從9樓搭電梯到大樓外，一路追著王世堅罵「現在是怎樣」、「你最會講你先來講啊！」、「你最聰明？」王世堅則並未搭理，快步搭車離去。

據轉述，賴清德表示，民進黨是民主的政黨。民主的政黨自然有多元的聲音。黨內的同志就議題、價值辯論，這是民進黨的日常，也是民進黨的DNA，也是民進黨價值的所在。因此，民進黨一路走來，都能在辯論的過程增進彼此的了解，互相學習彼此良善的觀點，從而進步向前。

賴清德指出，既然是黨內的對話與辯論，就沒有誰辭職與否的問題。但是我希望黨內的同志們在論辯的過程當中，仍然可以秉持三個原則。第一，面對面的溝通，不隔空喊話。第二，理性的對話。第三，堅持我們的理念，但是理念是互相說服，不是零和競爭。

賴清德強調，從黨外到創黨，我們的前輩是多麼艱辛才推開台灣民主的大門。我們經歷過多少起起伏伏、風風雨雨，才有今天的民主進步黨。各位同志，我們都是民進黨這個大家庭的一份子。大家雖然難免意見不同，但不要忘記，我們都是兄弟姐妹。

賴清德表示，政治工作的使命是能夠聚集共同理念的人，凝聚更多的共識，把願景推廣給更多的人。民進黨是一個民主、進步的政黨。我們對民主理念的堅持，對進步價值的追求，不曾停歇腳步。請全體黨公職互相提醒，彼此勉勵，在追求民主進步的道路上，民進黨也會持續努力。