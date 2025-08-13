嗆鄭麗君關稅記者會如廢話　朱立倫：台灣到底付出多少是黑箱

▲國民黨主席朱立倫中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

各界關注台灣暫行對等關稅20%為疊加關稅，行政院副院長鄭麗君說，目前疊加關稅僅歐盟是例外計算，日本正在爭取豁免，其他國家原則適用疊加方式，台灣後續談判目標除爭取更合理的對等關稅稅率，以及共同磋商232條款，也會努力爭取不疊加稅率。國民黨主席朱立倫今（13日）主持中常會時表示，80分鐘的記者會讓人一頭霧水，台灣到底犧牲什麼？送出什麼？付多少錢？還要付出代價有多少？這是真正的黑箱。

朱立倫說，現在所有民眾最關心的是關稅貿易戰，對於台灣來講，大部分民眾是在傳統產業、中小企業工作，這次他們受到「20％+Ｎ」疊加關稅影響，希望政府能盡快談出好結果。然而，鄭麗君在記者會上發表長達80分鐘內容，大家看完還是一頭霧水，除了表達比照日本，努力爭取不要疊加，以原稅率計算，其他有講等於沒講。

朱立倫認為，民眾最關心的是台灣稅率到底多少？有沒有疊加？232條款到底會怎樣？但現在行政院有講等於沒講，因為只要去美國投資就是0％，不去就100%，「大家都知道答案啊！把產業移到美國當然是0％，沒移到美國去就是100%，可是對於台灣所有受限232條款的，全部都是心懸在那裡，完全不知道答案。」

朱立倫質疑，台灣犧牲什麼？送出什麼？付出多少代價？哪些產業要被開放？到現在為止都還不知道，「這才是真正的黑箱，我們講的黑箱不是談判細節，而是要付出哪些代價，還有被犧牲哪些產業，這才是國人同胞真正想要知道的。」