朱立倫強烈譴責郭智輝失言　「藉反核補貼綠友友才是嚴重弊端」

▲國民黨主席朱立倫中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

經濟部長郭智輝昨談延三延役議題時，嗆「拿掉敦親睦鄰費」引爆朝野議論，他在今（13日）出席新能源國際論壇受訪時表示，自己只是就社會科學研究的方式（民調）提出意見，建議可拿掉「敦親睦鄰費」這個應變數，觀察是否會改變調查結果，不認為自己的說法是外界所批評的失言。國民黨主席朱立倫下午在中常會上強力譴責郭智輝，批評郭說的完全不是事實，絕大多數民眾當然支持核電延役。

經濟部長郭智輝昨回應國民黨立委蘇清泉指談延三延役議題時，嗆「拿掉敦親睦鄰費」引爆朝野議論

朱立倫今日下午在中常會上譴責郭智輝，不能守護台灣最基礎的能源，居然說支持核電是為了補助款，為了地方敦親睦鄰費用，這完全不是事實，絕大多數民眾當然支持核電延役，為何立法院堅持守護要再給台電補貼的1千億，大家知道已經補助三千億，台電補了也漲了4次電價，2023年台電買綠電花3千多億元，平均每一度綠電從4.2到5.1元，質疑把1.1元成本的核電關掉，補貼幾千億說虧損要補貼，這有道理嗎？

朱立倫說，如果台電砍掉躉售的綠電補貼，不但台電不會虧本，全民電價還可以下降，民眾就不會這麼直接的關心經濟跟核電議題，今天就是民進黨打著反核旗號不斷補貼綠友友，這才是民眾看到最嚴重的弊端，這也是國民黨站在民眾這邊，為了國安、產業穩定，不要讓台電受到這麼鉅額的虧損，下周六一定要站出來投下延役公投。

郭智輝昨天脫口稱「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？真的啊」，引發譁然。第一時間一旁的行政院長卓榮泰急忙用手拍郭智輝的手，似乎要他別再講了，今天民進黨團幹事長吳思瑤似乎也受不了，受訪時無奈感嘆自己不是經濟部發言人，批郭的回應對屏東鄉親制度不夠熟悉，政務官評論公共政策應清楚掌握狀況，彰顯同理心。

此外，屏東縣長周春米也在臉書痛斥郭智輝錯了，不了解解地方睦鄰經費的緣由與目的，卻憑一己觀點輕下定論，傷害了恆春半島居民與政府多年來建立的信任關係。