記者杜冠霖／台北報導

台中市長盧秀燕日前勘災不脫妝，被綠委王義川酸，「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」，被民進黨性平部罕見重話發文痛批，指外貌羞辱是最膚淺的攻擊，「我們不要厭女的台派」，引起部分支持者、黨公職不滿。民進黨立委王世堅今（13日）力挺性平部主任李晏榕，強調社會已做出判斷。不過，今天在黨中常會上，與王義川同屬正國會派系的中常委陳茂松，則開嗆李晏榕「自以為聖女、仙姑」，更與王世堅互槓，會後，陳茂松更一路追著王世堅罵「現在是怎樣」、「你最會講你先來講啊！」

▲民進黨中常委陳茂松爆氣開槓立委王世堅。（圖／記者杜冠霖攝）



今天民進黨中常會，對於王義川失言，王世堅受訪時表示，這件事情社會已經做出判決，非常清楚、不用置喙，社會看法一致。有媒體追問，李晏榕是否應該下台？王世堅詫異表示，社會判斷不是這樣，「怎麼會是李晏榕下台？會錯意了吧」。

據了解，中常會上，與王義川同屬正國會派系的中常委陳茂松則開嗆李晏榕「自以為聖女、仙姑」，認為未內部會議就公開批判是犯上。王世堅則發表不同意見，兩人會中就槓起來，直到散會後，陳茂松仍從9樓搭電梯到大樓外，一路追著王世堅罵「現在是怎樣」、「你最會講你先來講啊！」、「你最聰明？」王世堅則並未搭理，快步搭車離去。

陳茂松受訪時表示，性平部的事情有幾百通電話反應，黨應該要稍微限制，不要大家都在消遣，盧秀燕都沒說什麼，自己人砍成這樣，要看一下怎麼回事、不要斷章取義，什麼性平問題？婦女部現在改這樣？外面對民進黨講的一堆，包含詹江村、館長整天講的一些髒話不是性平問題？這些都不講，卻先砍自己人。

陳茂松也還原，剛剛會中，王世堅說不同意，說應該怎麼樣就怎麼樣，陳茂松反問，王世堅有什麼好不高興？王義川到各縣市征戰，一天講好幾個小時，一句小小偏差，就打下去，說是打自己的小孩，李晏榕不就很大？誇大到這種地步，從黨的組織來看，王義川才是上司，程序上應該先開會，性平部有嗎？

陳茂松認為，李晏榕直接寫一寫就對外發文，「好像自己是聖女、仙姑一樣！」自己跟李晏榕沒有什麼糾葛跟派系問題，這是社會多元、對事情的看法，自己黨裡面不應該這樣砍。王世堅此時說，如果大家都這樣，民進黨等著衰敗。此時主席就說散會了。

陳茂松不滿表示，奇怪王世堅到底在說什麼？自己人在外面征戰，結果裡面嫌自己人姿勢醜，還拿刀砍，是這樣的問題，黨內本有多元聲音，但也要有規矩跟程序進行內部討論，如果主管覺得不妥當，也要約定時間通知、說明，什麼都沒有就對外發布，這是犯上，程序真的有問題。