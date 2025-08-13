舉辦光復80週年紀念展　朱立倫：蔣中正領導抗戰史實不容磨滅

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今年適逢抗戰勝利暨台灣光復80週年，國民黨今（13日）舉行「抗戰勝利暨台灣光復80週年紀念展」揭幕儀式，國民黨主席朱立倫表示，8月13日正是當年淞滬會戰爆發的日子，抗戰8年中，全體中華兒女為了守護國土、捍衛中華民國而犧牲奉獻，當年，中國國民黨在蔣中正領導之下艱苦抗戰，國民黨與蔣委員長領導抗戰的史實，絕不允許任何人抹滅與扭曲。

朱立倫說，慶祝抗戰勝利與台灣光復80週年的此時，國民黨舉辦一系列的活動，是要展現歷史的真相，讓大家記得先烈先賢們為中華民國犧牲奉獻、為民主自由打拚的成果。

朱立倫指出，對台灣民眾而言，80年前因為抗戰勝利，經開羅宣言到波茨坦宣言的確認，將台灣與澎湖交還給中華民國，才有80年前10月25日在中山堂的受降典禮，這都是歷史真相，加上後來中華民國與日本簽訂的合約，都證實台灣光復的歷史事實與重要意義。

朱立倫強調，因為台灣光復，大家才有今天的民主自由，才能享受安居樂業，大家都應永存心中、共同傳承紀念下去。今年立法院通過讓台灣光復節重新列為國定假日，讓民眾知道歷史的真相並共同慶賀台灣光復，共同慶賀台灣今天有民主自由安定的生活。

朱立倫感嘆，歷史不忘前事之師，希望大家對於和平的期待永遠傳承下去，也希望大家深刻記得，中華民國能夠有今天，是先聖先賢們努力的成果，中國國民黨做為創建中華民國的政黨，做為領導抗戰勝利的政黨，做為光復台灣的政黨，他們有責任守護中華民國，跟大家共同團結，讓中華民國更好。