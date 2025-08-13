　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

舉辦光復80週年紀念展　朱立倫：蔣中正領導抗戰史實不容磨滅

▲▼國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今年適逢抗戰勝利暨台灣光復80週年，國民黨今（13日）舉行「抗戰勝利暨台灣光復80週年紀念展」揭幕儀式，國民黨主席朱立倫表示，8月13日正是當年淞滬會戰爆發的日子，抗戰8年中，全體中華兒女為了守護國土、捍衛中華民國而犧牲奉獻，當年，中國國民黨在蔣中正領導之下艱苦抗戰，國民黨與蔣委員長領導抗戰的史實，絕不允許任何人抹滅與扭曲。

朱立倫說，慶祝抗戰勝利與台灣光復80週年的此時，國民黨舉辦一系列的活動，是要展現歷史的真相，讓大家記得先烈先賢們為中華民國犧牲奉獻、為民主自由打拚的成果。

朱立倫指出，對台灣民眾而言，80年前因為抗戰勝利，經開羅宣言到波茨坦宣言的確認，將台灣與澎湖交還給中華民國，才有80年前10月25日在中山堂的受降典禮，這都是歷史真相，加上後來中華民國與日本簽訂的合約，都證實台灣光復的歷史事實與重要意義。

朱立倫強調，因為台灣光復，大家才有今天的民主自由，才能享受安居樂業，大家都應永存心中、共同傳承紀念下去。今年立法院通過讓台灣光復節重新列為國定假日，讓民眾知道歷史的真相並共同慶賀台灣光復，共同慶賀台灣今天有民主自由安定的生活。

朱立倫感嘆，歷史不忘前事之師，希望大家對於和平的期待永遠傳承下去，也希望大家深刻記得，中華民國能夠有今天，是先聖先賢們努力的成果，中國國民黨做為創建中華民國的政黨，做為領導抗戰勝利的政黨，做為光復台灣的政黨，他們有責任守護中華民國，跟大家共同團結，讓中華民國更好。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／風勢強烈　福壽山農場鎮場之寶「蘋果王」倒了
楊柳「狂飆3小時」過台灣！結構幾乎沒破壞　網喊：小心回南
被誤解拒絕國軍協助救災！　賴清德一次還原真相
快訊／颱風天出意外！高雄男墜樓死亡
颱風來襲大雨淹慘　「水深到腳踝」現場曝
快訊／台灣女遊客「拍照打卡」日本神社平交道　遭列車撞死
颱風來襲！台北大樓鐵片遭吹落墜道路
芳瑜認了裸照外流！慘遭詐騙
11級強風「吹垮工地鷹架」散落一地慘況曝！屋簷整片崩塌砸車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

國民黨朱立倫光復節蔣中正

讀者迴響

