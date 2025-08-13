王婉諭為林岱樺抱屈　陳昭姿批：柯文哲遭偵查大公開你們有發言？

▲王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費案遭檢方起訴，週刊12日卻揭露偵查內容，甚至公開私人訊息內容。對此，時代力量黨主席王婉諭發文表示，這些跟案情有直接關係嗎？是追求真相，還是消費隱私？鄭銘謙法務部長必須徹查到底。未料，此貼文卻遭小草批評「選擇性發現」、「對柯文哲的時候妳怎麼沒意見」，民眾黨立委陳昭姿也留言質疑「柯文哲的偵查資料被大公開，你們有發言嗎」。

針對「林岱樺偵查內容遭公開」，王婉諭直言，看到部分媒體，在報導林岱樺涉貪案時，竟然打著「法院卷證」、「知情人士」、「檢調消息」的名義，公開與通法寺住持的私人通話，自己很震驚，也完全不能接受。

王婉諭質疑，那些私下對話、情感交流，跟案情有直接關係嗎？對一個還在審理、還沒開庭的案件，這樣的揭露，是追求真相，還是消費隱私？

王婉諭強調，當人民一次又一次看到個案資訊外流、案情還沒審就先在媒體曝光，當然會懷疑，這是司法，還是政治操作？鄭銘謙法務部長，必須站出來，對這次偵查情資外流事件，清楚表態、徹查到底。

未料，此篇貼文引起民眾黨陣營不滿，民眾黨立委陳昭姿留言質疑，「柯文哲的偵查資料被大公開，你們有發言嗎」，大批小草也批評「一堆柯文哲的案件調查內容外流的時候你都在睡覺嗎」、「對柯文哲的時候妳怎麼沒意見」、「如果是柯文哲就沒關係」、「選擇性發現」。

但也有網友力挺王婉諭為司法公正發聲，留言鼓勵，「能夠挺身而出幫與自己立場不同的人說話，很有格局」、「辛苦了加油」、「終於肯出聲了」、「講得很中肯，司法可以慢，但不能亂」。

▼民眾黨立委陳昭姿。（圖／記者湯興漢攝）