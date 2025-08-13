郭智輝嗆「拿掉核三廠敦親睦鄰費」　黃國昌轟：垃圾部長即刻下台

記者郭運興／台北報導

經濟部長郭智輝12日質詢時被問到「屏東恆春半島民眾，有高達75%居民贊成核三延役」，竟稱「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持」。對此，民眾黨主席黃國昌怒轟，怎麼會有這麼垃圾的部長，以為是衣食無憂的大老闆，就可以如此瞧不起人嗎？人民憂心供電不穩，結果堂堂經濟部長，用輕蔑的態度嗆人民，卓榮泰應向國人道歉，並要求不適任的郭智輝即刻下台。

▲行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌表示，繼上一次針對台電基層員工向政府提出能源政策應該調整嗆聲不滿意可以離開後，郭智輝又一次傲慢的在國會嗆核三廠所在地恆春的鄉親們，說拿掉敦親睦鄰費用，看他們支不支持核三延役。

黃國昌批評，怎麼會有這麼垃圾的部長，以為是衣食無憂的大老闆，就可以如此瞧不起人嗎？更何況，根據民眾黨所做的民調，全國高達7成的民眾都支持核三在安全無虞的狀況下可以延役，跟敦親睦鄰費用一點關係也沒有。

黃國昌強調，人民憂心的是台灣供電不穩，對民生及產業發展造成重大影響，所以亟需穩定且低碳的核能發電。結果堂堂經濟部長，竟用輕蔑的態度嗆人民，站在旁邊的卓榮泰聽得下去？卓榮泰應向國人道歉，並要求不適任的郭智輝即刻下台。

▼黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）