林岱樺私訊遭揭露　王婉諭：司法失去信任「倒下的是民主制度」

▲林岱樺。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費案遭檢方起訴，週刊12日卻驚爆林岱樺與通法寺住持釋煌智2人關係密切，甚至公開私下訊息內容。林岱樺則怒轟，「黑勢力結合檢調與媒體，進行羞辱式的人格毀滅戰」。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，這些跟案情有關係嗎？這樣的揭露，是追求真相，還是消費隱私？法務部長鄭銘謙必須站出來徹查到底，如果成了「慣例」，司法信任就會被掏空，一旦失去人民信任，倒下的不只是法庭，將會是民主制度。

王婉諭表示，司法不可能完美，但它不能讓人民失去信任。一旦信任崩盤，倒下的不是一個人，而是整個制度。林岱樺委員是她的前同事，在性別平權、宗教基本法、農地工廠、野保等議題上，自己跟林岱樺的立場完全不同。對於林有沒有貪汙，也相信司法會給出答案。

王婉諭表示，但自己看到部分媒體，在報導林岱樺涉貪案時，竟然打著「法院卷證」、「知情人士」、「檢調消息」的名義，公開與通法寺住持的私人通話，自己很震驚，也完全不能接受。

王婉諭質疑，那些私下對話、情感交流，跟案情有直接關係嗎？對一個還在審理、還沒開庭的案件，這樣的揭露，是追求真相，還是消費隱私？

王婉諭提到，九年前，自己曾親身經歷過「偵查不公開」變成「偵查大公開」的過程。那不是制度的抽象漏洞，而是切身的傷口、真實的痛，也因為這樣，這些年自己投入立法工作，就是希望司法能對被害人更友善，讓人民重新相信它，因為深知，司法是民主的地基，而信任就是橫貫其上的樑柱。

王婉諭直言，當人民一次又一次看到個案資訊外流、案情還沒審就先在媒體曝光，當然會懷疑，這是司法，還是政治操作？

王婉諭強調，她不相信「司法已死」，但不能接受它一錯再錯，鄭銘謙法務部長，必須站出來，對這次偵查情資外流事件，清楚表態、徹查到底。

最後，王婉諭說，如果這樣的事情成了「慣例」，司法信任就會被掏空，最後被踐踏的，不只是制度，更是所有努力守法、認真工作的基層司法人員，這樣的司法一旦失去人民的信任，倒下的不只是法庭，將會是民主制度。

▼王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）