吳思瑤稱「疊加關稅早說過」　民進黨發言人尬笑：我不認真

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

行政院經貿談判辦公室8日證實，美國對台課徵的20％關稅是疊加在原有的稅率基礎上，被民眾黨主席黃國昌痛批。對此，民進黨團幹事長吳思瑤直言，行政院4月早就公布，反酸黃不專業也不認真。然而民進黨發言人卓冠廷在政論節目上坦承「我不認真」。

吳思瑤日前反擊黃國昌表示，黃國昌不只欠缺專業，更是不認真。對於美國與180多個國家進行的新關稅談判，都是外加的方式，而不是內含，也就是在原有關稅上疊加新談判的稅率，對世界各國都是一樣，所以不是針對台灣，也不是現在才掌握的訊息，並二度嗆「黃國昌自己不專業也不認真」，直言行政院4月就已公布相關資訊。

對此，知名政論節目主持人謝震武在《新聞面對面》節目中上表示，行政院副院長鄭麗君到美國談了很久，賴清德總統也召開記者會，表示已將關稅暫時降到20%，因此許多人認為20%就是最高、頂部，同時來賓直言「我承認啊，我不認真」。

▲民進黨發言人卓冠廷。（圖／記者黃克翔攝）



謝震武表示，來賓提到的「不認真」這句話，就是很多官員出來的態度，「意思就是你們這些人都不認真，鐵板釘釘在那的事，你們怎麼會都不知道」。

此時，民進黨發言人卓冠廷尷尬地笑著、指著自己說，「我不認真…我不認真」，暗指自己也不知情。

謝震武聽到後震驚，「你也不認真？不是，從8/7到現在我問過的每一個人，沒有一個認真的。那就是官員的問題？還是來賓的問題？是不是應該這樣問？」